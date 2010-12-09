Петербургский актер Илья Носков сыграл 9 декабря в театре музея Ф.Достоевского «Ветеръ» - моноспектакль по поэме А.Блока «Двенадцать» и повести А.Пушкина «Медный всадник».
В оригинальной сценической композиции парадоксальным образом рифмуются две мистические петербургские поэмы, написанные с разницей в столетие: «Двенадцать» А. Блока и пушкинский «Медный всадник». Поэмы Пушкина и Блока в спектакле связаны не только общностью темы Петербурга и России – режиссера и актера прежде всего волнует судьба человека, подхваченного «ветром истории», на сломе эпох утратившего опору внутри себя и мучительно пытающегося противостоять безумному миру. Герой Ильи Носкова
предстает то неприкаянным вечным странником, мятущимся в поисках смысла бытия, то призрачным петербургским мечтателем, в сознании которого проносятся картины былых времен, то поэтом, ведущим напряженный диалог с современностью.
Спектакль идет на сценах петербургских театров уже несколько лет, неординарность авторского замысла и исполнения Ильи Носкова
были отмечены критикой и публикой: за этот спектакль Илья получил диплом лауреата на фестивале "Монокль", его транслировали на телеканалах "Культура", "Россия-Культура", "5 канал".
Автор композиции и исполнитель – Илья Носков
Постановщик Юрий Васильев
Художник Стефания Граурогкайте
Пластическое решение – Егор Дружинин
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