«Ветеръ» - моноспектакль по поэме А.Блока «Двенадцать» и повести А.Пушкина «Медный всадник».

анонс

21 октября 1950 Премьера спектакля «Из искры» Ш.Дадиани о молодости Сталина Премьерой спектакля «Из искры» по пьесе Ш.Дадиани о молодости Сталина открылся первый сезон Московского драматического театра им. А. С. Пушкина

22 февраля 2013 «Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской В театре им.В.Ф.Комиссаржевской - премьера спектакля «Крейцерова соната» по повести Л.Н.Толстого.

10 февраля 2007 Каторга — какая благодать! Евгения Гинзбург родилась в Москве, совсем юной уехала в Казань. Окончила Казанский университет, получила ученую степень кандидата исторических наук, была убежденной коммунисткой. Она была счастлива: у нее была семья: муж — Павел Васильевич Аксёнов, член бюро Татарского обкома партии, и трое детей.