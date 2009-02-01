Премьера в «Мастерской Петра Фоменко»: «Улисс»

Инсценировку «не сценичной» прозы представил столичным зрителям режиссер Евгений Каменькович
. В «Мастерской Петра Фоменко»
состоялась премьера спектакля «Улисс»
по знаменитому роману Джеймса Джойса
. Один из канонических литературных текстов ХХ столетия, роман-лабиринт, разгадывать который ученые и читатели продолжают и сегодня, едва ли не впервые обрел сценическое воплощение.
С «Улиссом» Джойса
всегда больше вопросов, чем ответов. Какой толк в сценической постановке текста, который немногие прочли до конца? Насколько вероятно, что зритель воспримет образы, который создал режиссер, все-таки прочитавший эту книгу? Можно ли приходить в театр неподготовленным, или это все же представление «для посвященных»? Как быть с остальным текстом, оставшимся за рамками сценического прочтения? «Мне сразу за этим почудился театр. Когда десять лет назад я читал все это, я просто кожей чувствовал, что некоторые главы для сцены, некоторые – нет. Нужно ли идти неподготовленным, не знаю. Вот сейчас моя теща видела монтировщика сцены, который после тяжелейшей репетиции в метро читал Джойса. Приятно!»
– говорит режиссер Евгений Каменькович
.
В театральном изложении «Улисс» Каменьковича
длится шесть часов. Это, пожалуй, самое краткое из всех полных изложений. Канва сюжета сохранена, авторы спектакля с большим почтением отнеслись к первоисточнику. Зритель увидит один день из жизни рекламного агента Леопольда Блума. Завтрак с женой Молли, похороны приятеля Падди Дигнама, посещение Блумом редакции «Ивнинг Телеграф», разговор о патриотизме в кабачке Барни Кирнана, и так далее – вплоть до прибытия домой около двух часов ночи. Сценография спектакля весьма необычна. «Исходный образ – трамвай. Вот, почему-то мы так решили»
, – замечает сценограф Владимир Максимов
.
«Улисса»
действительно, надо сначала слушать, а потом понимать. Так вслед за Джойсом
считает Сергей Хоружий
– переводчик и автор обширного комментария к «Улиссу»
: «Вся джойсовская работа с языком движима, прежде всего, его гипертрофированным слухом. Ему каждое слово слышалось. Это не только данное слово, но и то, что рядом, еще и еще. Это гнездо, это целый мир, и он этим пользовался, выкладывая все эти гнезда в романе. Для меня как для современного человека и антрополога решения Джойса необычайно актуальны своей пессимистичностью. Это достаточно негативные высказывания о человеке»
.
Впрочем, совсем не обязательно быть ученым, чтобы понять: мы уже давно живем в реальности, предсказанной в начале двадцатого века Джойсом
. Но стоит помнить, что «Улисс»
– роман о поиске человека. А это процесс бесконечный.
обсуждение >>