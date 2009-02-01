Малый театр: События

анонс

В МХАТе 13 декабря 1973 года состоялась премьера спектакля «Соло для часов с боем».

Московские подростки стали драматургами «Театра климатического действия» на сцене Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.

16 сентября 2007

Восток - дело тонкое...

2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.