Пушкинские дни 1962 года

По решению Президиума Академии наук СССР и секретариата Правления Союза писателей СССР под председательством академика В. В. Виноградова была создана Комиссия по подготовке и проведению исполнявшегося 10 февраля 1962 года 125-летия со дня гибели А. С. Пушкина. Всесоюзная комиссия осуществила ряд мероприятий, посвященных знаменательной дате как в Москве, так и по всей стране.
10 февраля в Большом театре
состоялось торжественное заседание. В ложе театра находились товарищи М. А. Суслов, П. Н. Демичев, Л. Ф. Ильичев, Б. Н. Пономарев, А. Н. Шелепин.
9 февраля в Гос. академическом театре драмы им. А. С. Пушкина
состоялся общегородской торжественно-памятный вечер, посвященный 125-летию со дня гибели Пушкина. В почетном президиуме среди представителей партийных, советских, профсоюзных организаций находились потомки А. С. Пушкина — Т. Н. Галина (Москва), Н. С. Шепелева (Москва), И. Е. Гибшман (Архангельск), А. С. Данилевский (Ленинград).
Лекцией «Пушкин и театр» открылся цикл лекций в Центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина.
9 и 10 февраля в театре им. М. Н. Ермоловой
шла пьеса А. Глобы «Пушкин». В театре им. Е. Вахтангова
в юбилейные дни состоялся спектакль «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина
В театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
шла опера Чайковского «Евгений Онегин». На сцене театра кукол были поставлены «Сказки Пушкина». Московский театр юного зрителя показал инсценировку «Капитанской дочки». Студенческий оперный театр при Московском гос. университете им. М. В. Ломоносова осуществил постановку оперы Б. Шехтера «Пушкин» по либретто И. Новикова и М. Новиковой.
14 февраля в театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова
состоялась премьера оперы Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери».
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