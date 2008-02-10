Программа IV театрального фестиваля «Пять вечеров»

10 февраля 2008 года начал свою работу IV Всероссийский театральный фестиваль им. А.М. Володина «Пять вечеров».
Фестиваль был основал в 2004 году, под знаком памяти о замечательном драматурге. За три своих сезона он предъявил зрителям лучшие современные постановки володинских пьес и сумел занять особое место в фестивальном пространстве России. «Пять вечеров» сразу стал особенным – без всякого официоза, «с человеческим лицом», с атмосферой непосредственного человеческого общения, которое так любил Александр Моисеевич Володин. Первый фестиваль был по сути своей мемориальным, он проходил в дни 85-летия Александра Моисеевича и состоял из пяти спектаклей по пьесам Володина. Программа Второго фестиваля была ориентирована не только на володинскую драматургию, но и на близкую ей по духу, по ощущению времени, по определенному настроению… Третий фестиваль, как и Первый, представил спектакли только по пьесам Володина.
Программу Четвертого фестиваля «Пять вечеров» снова можно определить как «Володин и „володинское“». В афишу вошли такие названия, как «С любимыми не расставайтесь», «Я скучаю по тебе» и «Дочки-матери» по произведениям Александра Володина, «Взрослая дочь молодого человека» по пьесе Виктора Славкина. Откроет фестиваль спектакль Московского театра ОКОЛО дома Станиславского «Старый, забытый… (поздравление с Днем Рождения)» по текстам Антона Чехова, Сергея Довлатова и Евгения Шифферса.
Четвертый фестиваль, как и предыдущие, занял всего пять вечеров. Но в этот раз фестиваль длился с февраля по июнь.
Программа фестиваля
10 февраля
«Старый, забытый… (поздравление с Днем Рождения)»
Московский театр ОКОЛО дома Станиславского
Режиссер – Юрий Погребничко
В спектакле заняты: Валерий Прохоров
, Наталья Рожкова
, Александр Кулаков
, Николай Косенко, Юрий Кантомиров, Юрий Павлов, Елена Бабаева, Дмитрий Богдан
, Анна Егорова, Элен Касьяник, Марьяна Кирсанова, Екатерина Кудринская, Яна Лисицкая, Илья Окс, Александр Орав, Егор Павлов, Мария Погребничко, Виталий Степанов, Никита Тезин, Александра Тюфтей, Алексей Шендрик, Антон Щелоков
27 марта
Виктор Славкин. «Взрослая дочь молодого человека»
Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева
Режиссер – Сергей Афанасьев
Театр на Литейном
1 апреля
Александр Володин. «Дочки-матери»
Московский Новый драматический театр
Режиссер – Вячеслав Долгачев
Театр на Литейном
15 мая
Александр Володин. «Я скучаю по тебе»
Самарский театр-центр юного зрителя "СамАрт" и Всероссийский театральный фестиваль им. А.М. Володина «Пять вечеров»
Режиссер – Галина Бызгу
Малая сцена Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета
1 июня
Александр Володин. «С любимыми не расставайтесь»
Приморский Академический краевой театр драмы им. М. Горького
Режиссер - Ефим Звеняцкий
Малая сцена БДТ им. Г.А. Товстоногова
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