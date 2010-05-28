Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Король еврейской сцены - гениальный Лир Шекспира

10 февраля
Все года

Театральная хроника >>
10 февраля 1935
Первый раз в Государственном Еврейском театре (ГОСЕТ) "Короля Лира" сыграли 10 февраля 1935 года.
Режиссер С. Радлов видел в Лире реакционера и консерватора, пытавшегося противостоять ходу истории: «Дело идет к объединению Англии, а он режет свое королевство на куски, за что и наказан Шекспиром, стоящим на страже исторического прогресса». С этой трактовкой не соглашались актеры Соломон Михоэлс, исполнитель роли Лира, и Вениамин Зускин, игравший Шута. Их точку зрения разделял и художник спектакля А. Тышлер.
Соломон Михоэлс, всю жизнь мечтавший сыграть Лира, не сразу пригласил Радлова в качестве режиссера будущей постановки. Сначала он вел переговоры с Н. Волконским. Но тот увлекся дохристианским фоном трагедии.
Какое-то время над спектаклем работал Эрвин Пискатор. В его видении действие трагедии происходило в древней Палестине во времена первых пророков. Такой взгляд был, безусловно, ближе коллективу еврейского театра, но говорить серьезно о возможности подобной трактовки в середине 30-х годов не приходится.
Вспоминая о своей работе в этом коллективе, С. Радлов писал: "Это был, вероятно, самый трудный в моей жизни спектакль, который стоил и мне, и исполнителям много крови, нервов и жизни. Не скажу даже, что основная моя концепция Шекспира как драматурга глубоко реалистического и в основной своей тенденции прогрессивного, чтобы эта концепция была сразу воспринята коллективом беспрепятственно и безболезненно. От первоначальных взглядов Михоэлса на самого Лира и до его окончательного воплощения прошла большая, трудная и порой мучительная творческая борьба. В этой борьбе Михоэлс имел мужество честно и бесповоротно отказаться от очень многого из своих первоначальных ощущений, с тем, чтобы до конца согласиться с моей основной концепцией, при этом, однако, внося в создаваемый им образ Лира огромное богатство личной мудрости, опыта и таланта".

Источник информации - "Отсебятина", сайт молодых театральных критиков
версия для печати
персоны
Вениамин ЗускинСоломон Михоэлс
театры
Московский ГОСЕТ

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.
Борис Зубов
7 февраля ушёл из жизни актёр Борис Зубов.
Александр Зоточкин
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.

День рождения >>

Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Ирина Вальц
Владимир Зельдин
Генрикас Кураускас
Леонхард Мерзин
Марина Полицеймако
Алина Сергеева
Аида Юнусова
Ференц Бешшенеи
Элизабет Бэнкс
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Франческа Нери
Эмма Робертс (II)
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Премьеры ТВ

Да здравствует Цезарь!
9 февраля
Первый канал
Неопалимый Феникс
9 февраля
ТВЦ
Великолепная семёрка
10 февраля
Первый канал
Цветочное танго
10 февраля
Россия 1
Гадалка
11 февраля
Первый канал
Год культуры
11 февраля
ТНТ
Невский. Чужой среди чужих
11 февраля
НТВ
Афганистан
12 февраля
Первый канал
Северное сияние. Ведьмины куклы. Фильм второй
15 февраля
ТВЦ

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен