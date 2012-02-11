«Двойник». Премьера

анонс

17 декабря 1898 Первое представление «Чайки» в Художественном театре Пьеса «Чайка» поставлена в первый раз 17-го декабря 1898 года.После первого представления пьеса была недели на две снята, потом до конца сезона шла непрерывно полными сборами.

20 февраля 2013 Приморский театр - в Москве 2-6 июня 2010 года в Москве прошли гастроли Приморского академического краевого драматического театра им. Максима Горького.

13 февраля 2012 ЦДиР: Премьера спектакля «Хлам» 14 ноября в Центр Драматургии и Режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина состоится премьера нового спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Хлам».