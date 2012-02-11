«Двойник». Премьера

11
и 12 февраля
в 19.00
на площадке проекта «Открытая сцена»
театр неслышащих актеров «СинематографЪ»
представил на суд зрителей премьеру по одной из самых загадочных пьес Фридриха Дюрренматта «Двойник»
.
Главной интригой спектакля является то, что «Двойник»
, заявленный автором, как радиопьеса, поставлен на языке жестов, приближающим спектакль к новому Европейскому театру, переходящему на универсальный язык пластики.
Дюрренматт
любит ошарашивать и озадачивать. Именно поэтому он ввел в большую литературу убийства, преступления, тайны в таком количестве, какие позволительны были раньше разве что в детективе... Основным лейтмотивом большинства его пьес была фраза - «Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души он будет знать, за что»
.
Подчеркнуто неправдоподобные сюрреалистические места действия, невероятные сюжетные хитросплетения и неожиданный, все ставящий с ног на голову конец пьесы, необычный визуальный ряд и декорации, пластика языка жеста - все это провоцирует зрителя на размышление.
Это пятая премьера театра «СинематографЪ»
. За 4 года работы он покорил не только зрителей Москвы и Санкт-Петербурга, но и Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Томска, Кишинева. «Спектакли «Синематографа» - это нечто, снесшее мне голову» –
написал Николай Коляда
в своем Живом журнале.
Режиссер спектакля Аида Хорошева
(спектакли «Киномания–бенд»
, Театр на Малой Бронной
, и «Человеческий голос»
).
Хореограф Ирина Кашуба
(мюзиклы «Зорро»
, «Звуки музыки»
).
Актеры – Алексей Знаменский
(фильмы «Пыль»
и «Шапито-Шоу» Сергея Лобана
), Максим Тиунов
, Анастасия Несчастнова
, Ольга Мельникова
, Мария Румянцева
.
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