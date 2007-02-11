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Скончался Петр Штейн

11 февраля
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11 февраля 2007
На 60-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный режиссер театра и кино Петр Штейн. Интересный и талантливый постановщик многие годы своей жизни посвятил театру. Такой выбор не был случайным, поскольку его отцом был известный драматург Александр Штейн.
Известность пришла к нему в 1970-е годы, когда он поставил несколько спектаклей в театре им. Моссовета и Ленкоме. Петр Штейн сотрудничал также с МХТ имени Чехова, где до сих пор с успехом идут два спектакля в его постановке - "Новый Американец" и "Рождественские грезы".
В последнее время Петр Штейн много работал на телевидении. Он был автором популярных сериалов "Бедная Настя" и "Зона. Тюремный роман". Прощание с Петром Штейном состоится в Центральном доме актера во вторник, 13 февраля, в 12:00 мск.
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Скончался Петр Штейн фотографии
Скончался Петр Штейн фотографии
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№ 1
виктория.п. (москва)   20.02.2007 - 17:38
Очень жалко,что болезни забирают у нас таких Людей как П.Штейн.Это вопиющая не справедливость и огромная потеря. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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