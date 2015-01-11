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Встреча театров двух флотов

12 февраля
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12 февраля 1945
Из поездки по базам Черноморского флота возвратился театр Краснознаменного Балтфлота под художественным руководством засл. артиста РСФСР А. Пергамента. В Севастополе состоялась интересная конференция театров двух флотов — Балтийского и Черноморского. Впервые за тринадцать лет существования обоих театров, коллективы их встретились и обсудили проблемы работы флотского театра.
Театр Краснознаменной Балтики посетил Новороссийск, Керчь, Геленджик и дал 64 спектакля. Были показаны — «Офицер флота» Крона, «Комедия ошибок» Шекспира, «Не все коту масленница» Островского и «Земля подтверждает» Бару и Аграненко.

"Советское искусство", 13 февраля 1945г.
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Театр Черноморского флота им. Б.А.ЛавренёваТеатры Советской Армии и Военно-морского флота

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