Встреча театров двух флотов

Из поездки по базам Черноморского флота возвратился театр Краснознаменного Балтфлота под художественным руководством засл. артиста РСФСР А. Пергамента. В Севастополе состоялась интересная конференция театров двух флотов — Балтийского и Черноморского. Впервые за тринадцать лет существования обоих театров, коллективы их встретились и обсудили проблемы работы флотского театра.

Театр Краснознаменной Балтики посетил Новороссийск, Керчь, Геленджик и дал 64 спектакля. Были показаны — «Офицер флота» Крона, «Комедия ошибок» Шекспира, «Не все коту масленница» Островского и «Земля подтверждает» Бару и Аграненко.