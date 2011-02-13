«Алконовеллы». Премьера

анонс

Театр.Doc, Фестиваль «Любимовка» и ЦДР представляют 4 и 11 марта новый спектакль Михаила Угарова и Марата Гацалова по пьесе Павла Пряжко «Жизнь удалась».

7 февраля 2009

Театральные фотопортреты - образ Короля

В Российской государственной библиотеке по искусству с 20 ноября по 29 декабря 2006 г. проходила выставка "Власть и Судьба".