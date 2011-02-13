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«Алконовеллы». Премьера

13 февраля
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13 февраля 2011
13 февраля в Театре.doc - премьера документального проекта об алкогольных стратегиях «Алконовеллы».
Режиссер – Валерия Суркова.
Актеры: Анна Котова, Ольга Кавалай-Аксенова, Виталия Еньшина, Наталья Терешкова, Наталья Борисова, Алексей Юдников, Валентин Самохин, Татьяна Владимирова, Алексей Маслодудов, Андрей Цесарюк.
«Алконовеллы». Премьера
В основе спектакля — интервью с реальными людьми: одно интервью — одна история. Всего новелл шесть, причем каждая иллюстрирует конкретный «жанр» выпивания. Авторы — драматург Любовь Мульменко и режиссер Лера Суркова — исходят из того, что существует полноценная жанровая система пьянок, по аналогии с жанрами музыкальными, театральными или литературными. Возможен, например, водевиль от пьянства, возможен трагифарс, возможна и лирическая протяжная песня. Жанров, конечно, больше, чем шесть, поэтому создатели спектакля планируют продолжать серию, вводя новых героев.
Любовь Мульменко о проекте: «Черновой вариант пьесы «Алконовеллы» написан летом 2010 года. Но здесь важно понимать, что это не обычная пьеса, это именно проект, который будет обновляться, меняться, и делаться в любом случае в тандеме с Лерой Сурковой. В 2009 году на лаборатории в Ясной поляне я, среди прочего, озвучила идею документальной пьесы о жанровой системе пьянок. Несколько режиссеров-участников лаборатории, включая Леру, заинтересовались, я со всеми обсуждала проект, но в итоге мы решили работать именно с ней. То есть, начиная с лета 2009-го, я отправляла ей новеллы по мере готовности, что-то меняла. На Любимовке-2010 была первая читка. Тогда новелл было еще только четыре, теперь шесть».
Режиссер Валерия Суркова в 2002 году закончила Школу-студию МХАТ, курс О.П.Табакова. В 2008 году поступила на режиссерские курсы к М.Разбежкиной и В.Фенченко. В 2009 году сняла документальный фильм «Одноклассник.ru», который был показан на фестивале «Кинотеатр.doc». Принимала участие в фестивале молодой драматургии «Любимовка», в фестивалях «Территория» и «Театральное пространство Андрея Могучего».

Театр.doc
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персоны
Наташа Борисова (II)Татьяна ВладимироваВиталия ЕньшинаОльга Кавалай-АксёноваАнна Котова-ДерябинаАлексей МаслодудовВалентин СамохинВалерия СурковаНаталья ТерешковаАлексей Юдников
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