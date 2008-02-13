Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Первый международный фестиваль импровизационного театра «Театральные бои»

13 февраля
Все года

Театральная хроника >>
13 февраля 2008
Мировой бум импротеатра наконец-то докатился до России. С 13 по 17 февраля на сцене Актерского клуба Антресоль в гостях у театра АХЕ на Васильевском острове прошел Первый международный фестиваль импротеатра «Театральные бои».
Комедийный и интерактивный по своей природе, импротеатр не может оставить зрителя равнодушным. Он позволяет зрителю как бы заглянуть за кулисы и увидеть театральную «кухню», понаблюдать, как рождаются характеры и сцены, а также самому принять активное участие создании и развитии историй.
Во время представления от зрителей зависит очень многое: именно они определяют тему импровизации, главных героев, жанр, стиль музыкального сопровождения, а также «жить» или «умереть» герою в финале. Выступления пройдут в двух основных форматах:
«длинная форма» – драматургически развивающаяся история или связанные одной темой этюды (номера); а также «бои» - соревнования между командами, каждая из которых представит несколько коротких комедийных номеров. Голосование зрителей и судей определит победителя боёв.

Фестиваль представил лучшие импротеатры Европы:
"Die Gorillas" Гориллы – команда из Берлина, одна из самых больших и профессиональных импро команд Германии с собственным театром «Ратибор» в районе Кройцберг, выступающая в в развлекательном комедийном жанре.

"Inédit Théâtre"Инэди – театр из Страсбурга. Наследники французской школы пантомимы, выступающие в жанре пластической импровизации, понятной зрителю всех странах.

"Quicksilver" – команда из маленького бельгийского городка Бурхт недалеко от Антверпена. Победители Всемирного Чемпионата по Театру Спорту в Берлине (2006). Виртуозы коротких и длинных развивающихся комедийных историй, часто выступают в формате кукольного театра.

"Als Wir" (Гейдельберг) и "Teatr 05" (Санкт-Петербург) организаторы фестиваля выступят в совместной длинной импровизации под названием «Скамейка». Театр 05 – Победители Импро-Балтика 2008.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Выпускной-2010
Выпускной-2010
В Москве на корабле «Vatel» 30 июня состоялся прием в честь выпускников театральных ВУЗов России, где лучшим студентам и педагогам вручили премии СТД РФ.
"Мальчики" едут в Ригу
"Мальчики" едут в Ригу
В середине ноября в Прибалтике прошли гастроли Студии Театрального Искусства под руководством Сергея Женовача. Театр-студия представила два своих самых популярных спектакля. Зрители Риги увидели спектакль «Мальчики
"Практика" удивляет
"Практика" удивляет
Еще совсем недавно молодежный театр "Практика" удивил зрителей своей премьерой "Пьеса про деньги",но не успели зрители толком переварить поднятую тему, осмыслить все происходящее, понять всю власть денег, как все кругом говорят о новой премьере, которая состоится в марте следующего года.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.

День рождения >>

Сергей Габриэлян
Владислав Копп
Пантелеймон Крымов
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пётр Махалица
Ким Новак
Ян Пешек
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Стокард Чаннинг
все родившиеся 13 февраля >>

Премьеры ТВ

Гадалка
11 февраля
Первый канал
Год культуры
11 февраля
ТНТ
Невский. Чужой среди чужих
11 февраля
НТВ
Ничто не случается дважды
12 февраля
СТБ
Северное сияние. Ведьмины куклы. Фильм второй
15 февраля
ТВЦ
Единственная радость
17 февраля
Россия 1
Моя семья тебя уже обожает
17 февраля
Первый канал
Я тебя найду
17 февраля
ТРК Украина
Пекарь и красавица
18 февраля
СТС
Склифосовский (7 сезон)
18 февраля
Россия 1

ревью

«Другой»
Ролики фильмов
«Другой»
Маленький мальчик сильно меняется после столкновения с гигантской дырой неизвестного происхождения.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен