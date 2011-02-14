«Ladies’Night. Только для женщин» - 500-й спектакль!

14 февраля 2011 года
на сцене Театра им. Моссовета «Независимый театральный проект»
в 500
-й раз показал зрителям легендарный спектакль «LADIES’NIGHT. Только для женщин»
по пьесе Э. МакКартена
, С. Синклера
, Ж. Коллара
.
Не каждый спектакль может похвастаться таким юбилеем! В истории НТП
такое впервые.
Спектакль, созданный режиссером Виктором Шамировым
, художником Акинфом Беловым
, хореографом Игорем Оршуляком
, продюсером Эльшаном Мамедовым
вот уже девятый год идет при переполненных залах.
История безработных металлургов, решивших переквалифицироваться в стриптизеров, в исполнении Гоши Куценко
, Петра Красилова
, Дмитрия Марьянова
, Вячеслава Разбегаева
, Эвклида Кюрдзидиса
, Михаила Полицеймако
, Павла Сборщикова
, Константина Юшкевича
, Валерия Яременко
, Екатерины Дуровой
и Георгия Мартиросьяна
зрители принимают в невероятным воодушевлением.
«Самый смелый, самый скандальный, самый хулиганский, самый азартный…»
, «Спектакль, повышающий рождаемость…»
, «Спектакль, выводящий из депрессии…»
, «Спектакль с отменной актерской командой главных «разгильдяев» российского театра…»
, «Спектакль, по отрывкам из которого можно изучать режиссуру…»
, - это то, что говорили с разных сторон об этом спектакле все эти годы. К сожалению, говорили и другое. И «безобразие»
, и «бескультурье»
, и «гнать в шею»
, и «нецензурщина»
(хотя в спектакле, несмотря на жаргон, не произносится ни одного матерного слова (в отличие от некоторых спектаклей МХТ
))…
Рассказывает продюсер Эльшан Мамедов
: «Поначалу мы переживали, а потом поехали с нашим спектаклем на гастроли в Питер и играли его на сцене БДТ им. Товстоногова. Начался спектакль, и мы стали наблюдать за местным помощником режиссера, которая стояла в кулисе и внимательно слушала текст (а она работала еще с Товстоноговым!). Потом продюсер набрался наглости и спросил ее, не шокирована ли она текстом. Ее ответ ошеломил. «Когда в Малом театре впервые игрались пьесы Островского, его язык тоже шокировал тогдашнюю публику. Считайте, что у вас новый Островский», - сказала она».
Итак, «новому Островскому» 500!
По словам сотрудников НТП
, за время эксплуатации спектакля на сцене было выпито 1550
литров безалкогольного пива, вылито 1000
бутылок шампанского, разорвано 20
резиновых кукол, брошено в зал 3000
роз и съедено 500
бананов!
«Ladies’Night»
- профессиональное и высококлассное театральное хулиганство, мужской спектакль для женщин, созданный кумирами новой генерации зрителей, звездами наступившего века.
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