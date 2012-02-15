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Театру.doc - 10 лет!

15 февраля
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15 февраля 2012
В феврале 2012 года Театру.doc исполнилось 10 лет. Коллектив театра принял решение не устраивать традиционный театральный юбилей с концертом и капустником, а отметить эту дату виртуально – в СМИ и интернете.
Театр был придуман и рожден как новая формация, за 10 лет, он повлиял на изменение театрального ландшафта.
Театр открылся 14 февраля, но на горе – это Валентинов день… Поэтому датой рождения коллектив театра считает 15 февраля.
Михаил Угаров, художественный руководитель Театра.doc
Театру.doc - 10 лет!
Пять фактов о Театре.doc

Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году несколькими драматургами. Это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе.

C 2002 года в театре поставлено более 50 спектаклей, проведено множество культурных акций, поэтических и кино вечеров. О спектаклях театра написано множество статей, им присуждены самые различные призы, они были приглашены на престижные театральные фестивали в Польше, Франции, Германии, странах Балтии, в крупных российских городах. Театр получал премии «Самый креативный театр» журнала «Креатив», 2003 г., кинофестиваля «Сталкер», 2005 год.

Документальные пьесы, созданные для театра, опубликованы в журналах «Новый мир» («Первый мужчина»), «Октябрь» («Красавицы»), «Дружба народов» («Месяц мертвого солнца»), «Искусство кино» («Война молдаван за картонную коробку»), «Отечественные записки» («Бомжи», «Погружение»), и др.

Большая часть спектаклей Театр.doc — в жанре документального театра. Документальный театр, основанный на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, является особым жанром, существующим на стыке искусства и злободневного социального анализа. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные и своевременные темы окружающей действительности. Используются свидетельства реальных людей, техника verbatim, «глубокая импровизация», театральные игры и тренинги.

Театр.doc
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Михаил Угаров
театры
Театр.doc

обсуждение >>
№ 1
маша83 (киев)   13.02.2012 - 18:08
спасибо за такой современный театр и за пьесы отличный подбор актёров хороший репертуар вот только. на мой взгляд, мало рекламы - не такое большое количество людей знают, что такой театр есть читать далее>>
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анонс

VIII международный театральный фестиваль NET
С 27 ноября по 6 декабря 2006 года в Москве прошел международный театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр). Каждый год этот фестиваль предлагает новый ракурс, новый срез театрального процесса и знакомит московских зрителей с лучшими образцами мирового сценического искусства.
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Сергей Захаров
14 февраля ушел из жизни певец и актер Сергей Захаров.

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Северное сияние. Ведьмины куклы. Фильм второй
15 февраля
ТВЦ
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Первый канал
Я тебя найду
17 февраля
ТРК Украина
Пекарь и красавица
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СТС
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Россия 1

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