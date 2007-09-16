Каторга — какая благодать!

анонс

В сентябре 1988 года на сцене театра "Сатирикон" прошла премьера скандально-известного спектакля "Служанки" Жана Жене в постановке Романа Виктюка.

25 февраля 2007

Первая «Золотая маска»

Театральная премия "Золотая Маска" была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, оперетта/мюзикл, театр кукол).