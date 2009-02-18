Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Год Чехова - к 150-летию со дня рождения великого русского писателя

18 февраля
Все года

Театральная хроника >>
18 февраля 2009
Деятели российской культуры в прежние свои времена были не чужды благотворительности (творения блага): в чью только пользу ни выпускались книги, устраивались вечера и концерты, игрались спектакли – в пользу больных и страждущих, пострадавших от военных действий, наводнений, засухи и других стихийных бедствий. Игрались спектакли и в пользу самих деятелей театра – так, например, премьера чеховской «Чайки» в петербургском Александринском театре состоялась в один вечер с бенефисом в честь актрисы этого театра г-жи Левкеевой, выступившей в водевиле «Счастливый день». Сам Чехов, став писателем и драматургом, не чурался первой своей профессии врача и, когда мог, оказывал бесплатную медицинскую помощь тем, кто за ней к нему обращался. Сейчас, в наши дни, когда цены на билеты поднимаются все выше и нередко составляют не одну и не две тысячи рублей, доступ на сценические представления оказывается для широкой театральной публики крайне затруднителен: впору давать благотворительные спектакли уже в пользу самих зрителей. Международная Чеховская лаборатория решила поступить подобным образом, организовав в декабре прошлого года и в январе года нынешнего благотворительные Рождественские бесплатные показы своих спектаклей и намерена теперь, в Год Чехова (к 150-летию со дня рождения великого русского писателя), продолжать такие показы и далее. При этом мы исходим из той непреложной для нас истины, что не зрители существуют для театра, а театр для зрителей – «театр для людей», как определял задачи своего «Пикколо театро ди Милано» итальянский режиссер Джорджо Стрелер.

В феврале: «Три сестры» - 18-го и «Дядя Ваня» - 25-го

Виктор Гульченко,
художественный руководитель Международной Чеховской лаборатории
версия для печати
персоны
Виктор Гульченко
театры
"Международная Чеховская лаборатория"

фотографии >>
Год Чехова - к 150-летию со дня рождения великого русского писателя фотографии
Мясоедов Г.Г. 1834-1911. Три сестры в парке. 1880-е г.г
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Дебют Дмитрия Дюжева на сцене МХТ им. Чехова
Дебют Дмитрия Дюжева на сцене МХТ им. Чехова
В последних числах октября (29-го и 30-го) МХТ им. Чехова пригласил зрителей на премьеру комедии. Один из самых успешных режиссеров – Евгений Писарев – выпустил пьесу Кену Людвига "Примадонны": два молодых безработных актера узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы отдать им свои миллионы.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Редюк
15 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Редюк.
Сергей Захаров
14 февраля ушел из жизни певец и актер Сергей Захаров.
Виктор Задубровский
14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Задубровский.

День рождения >>

Константин Григорьев
Алла Клюка
Замира Колхиева
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Ёла Санько
Карлис Себрис
Тимофей Фёдоров
Игорь Юртаев
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Джек Паланс
Грета Скакки
Джон Траволта
Анна Мария Ферреро
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Премьеры ТВ

Месть на десерт
16 февраля
ТВЦ
Единственная радость
17 февраля
Россия 1
Моя семья тебя уже обожает
17 февраля
Первый канал
Я тебя найду
17 февраля
ТРК Украина
Пекарь и красавица
18 февраля
СТС
Склифосовский (7 сезон)
18 февраля
Россия 1
Ева
22 февраля
Первый канал
Северное сияние. Шорох крыльев. Фильм третий
22 февраля
ТВЦ
Движение вверх
23 февраля
Россия 1
Танки
23 февраля
Первый канал
Капитан Фантастик
24 февраля
Первый канал
Пустыня
24 февраля
НТВ
Шаг к счастью
24 февраля
Россия 1

ревью

«Оскар» покажет всё
Новости кино
«Оскар» покажет всё
Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением нескольких победителей во время рекламных пауз.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен