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«Укрощение строптивой». Возобновление спектакля

18 февраля
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18 февраля 2010
Инна Гинкевич18 февраля, ко дню рождения Дмитрия Брянцева, был возобновлен спектакль Московского Академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко «Укрощение строптивой» с известной балериной Инной Гинкевич.
Был задействован весь первый состав спектакля, те артисты, на которых он фактически поставлен. Со дня смерти Дмитрия Брянцева в театре не было за это время не одного спектакля его постановки.
В марте в репертуаре театра появились возобновленные балеты «Шопенсиана» и «Штраусиана», в которых также принял участие весь первый состав.
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Дмитрий Брянцев

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