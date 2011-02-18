Юбилей и премьера

анонс

5 апреля 1921 "Работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения" После капитального ремонта, 5 апреля 1921 года комедией А. Грибоедова «Горе от ума» открылся Малый театр. Актерам прочитали письмо М. Ермоловой, в котором актриса призывала труппу «приступить к великому делу просвещения народа и работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения».

18 июня 2007 Театр имени Ленсовета открывает свой 73-й сезон По традиции перед началом нового сезона должны быть объявлены творческие планы. Но у Театра имени Ленсовета на этот раз их нет - во время летнего перерыва в работе театра в Софии скоропостижно скончался главный режиссер театра Владислав Борисович Пази.

30 августа 1756 Основан первый русский постоянно действующий и общедоступный государственный театр Открытие театра состоялось в конце 1756 года. Директором назначили драматурга Александра Петровича Сумарокова.