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Юбилей и премьера

18 февраля
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18 февраля 2011
Театр им.В.Ф.Комиссаржевской 18 марта отметил творческий юбилей уникальной актрисы – народной артистки России Галины Петровны Короткевич - премьерой спектакля на Большой сцене «Шесть блюд из одной курицы». 70 лет сценической деятельности – счастливый повод еще раз признаться в любви маленькой хрупкой женщине и большой Актрисе.
Шесть блюд из одной курицы – лирическая комедия драматурга, сценариста известных фильмов Ганы Слуцки. 40-летний преуспевающий бизнесмен не может построить свою личную жизнь из-за…мамы. Безумная властная любовь к сыну превращает ее в настоящего «кукловода», и для осуществления заветной цели она открывает брачное агентство. Перед взором убежденного 40-летнего холостяка проходит череда самых разнообразных женщин с непростыми судьбами…Роль матери-интриганки с железной волей исполнит бенефициантка, великолепная Галина Короткевич. Из уст в уста передаются рассказы о том, что легендарная актриса, «которой уже под 90», творит на сцене чудеса: чуть ли не стойку на голове делает, садится на шпагат, легко втягивая зрителя в диалог о семейном счастье…
Режиссер-постановщик Валерий Гришко.
В спектакле заняты: н.а.России Галина Короткевич, з.а.России Ольга Белявская, Маргарита Бычкова, артисты Артур Мкртчян, Елизавета Нилова, Инна Анциферова, Александра Сыдорук, Елена Андреева.
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Галина Короткевич
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Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

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Галина Короткевич в спектакле "Шесть блюд из одной курицы"
Галина Короткевич в спектакле "Миллионерша"
Галина Короткевич на фронте
Юбилей и премьера фотографии
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№ 1
Лидия Лучинина (Екатеринбург)   13.02.2011 - 10:16
Поздравляю уважаемую Галину Короткевич с юбилеем. Здоровья, успехов , живите долго и радуйте нас своим талантом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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