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"Унижением и болью вырвали мое признание..."

2 февраля
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2 февраля 1940
Постановление об аресте Всеволода Мейерхольда подписал лично нарком Берия. В числе обвинений, предъявленных ему на первом же допросе, помимо "преступной связи" с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом и Юрием Олешей, значилась "работа на японскую, на литовскую разведку". Не забыли режиссеру и еще одного "греха": в 1920-е годы он очень много общался с Троцким. А свой спектакль "Земля дыбом" даже посвятил "первому красноармейцу Льву Давидовичу Троцкому" (за то, что он помог оформить постановку, приказав выделить для нее военную амуницию, прожектора, полевые телефоны и даже мотоцикл).
Мы уже никогда не узнаем, что было с Мейерхольдом в первые часы после ареста. Может быть, его уже начали бить, а может чекисты показали режиссеру какие-то "убийственные" документы, которые на него очень сильно подействовали... Во всяком случае, он сдался и ночью в камере написал на нескольких листах свои показания. Сохранилось письмо, написанное Всеволодом Эмильевичем позднее: "...Унижением и болью вырвали мое признание, мою подпись под листом бумаги, где нет ни единого слова правды..."
Закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР состоялось 1 февраля 1940 года прямо в одном из кабинетов Бутырской тюрьмы. Там же, в тюремном кабинете, ему зачитали обвинительное заключение: "...В 1934—1935 гг. Мейерхольд был привлечен к шпионской работе. Являясь агентом английской и японской разведок, вел активную шпионскую работу, направленную против СССР… Обвиняется в том, что является кадровым троцкистом, активным участником троцкистской организации, действовавшей среди работников искусства..." Дальше последовал приговор: смертная казнь.
Утром 2 февраля 1940 года в камеру к Мейерхольду вошел особоуполномоченный НКВД (в будущем он станет начальником Бутырки) А.В.Калинин вместе с несколькими охранниками. По крутой лестнице Мастера перетащили со второго этажа на первый — в специальную расстрельную камеру. И через минуту все было кончено...
Впоследствии власти выдали детям Мейерхольда по крайней мере два варианта свидетельства о его смерти. В одном из них указана дата смерти — 2 февраля 1940 года и причина: "упадок сердечной деятельности", согласно другому свидетельству, режиссер скончался 17 марта 1942 года, а в графе "причина смерти" стоит прочерк.
Долгие годы могила Мастера оставалась неизвестной. Лишь сравнительно недавно эта "чекистская тайна" была рассекречена. Убитого режиссера отвезли из Бутырки в Донской крематорий, а после сожжения пепел высыпали в общую яму, вырытую на окраине Донского кладбища.

Источник информации: Московский комсомолец
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Всеволод Мейерхольд

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"Унижением и болью вырвали мое признание..." фотографии
"Унижением и болью вырвали мое признание..." фотографии
"Унижением и болью вырвали мое признание..." фотографии
"Унижением и болью вырвали мое признание..." фотографии
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