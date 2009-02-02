На Страстном раздали «Гвозди»

анонс

20 ноября 2009 Премьера спектакля «Виновата ли я?» в Московском «Театре на Перовской» Премьера XXIII театрального сезона в Московском «Театре на Перовской» - 20 ноября 2009 года спектакль «Виновата ли я?» по пьесе Евгения Шишкина.

4 сентября 2006 Театр - лагерный, актеры - заключенные Норильский заполярный театр драмы был создан на основе лагерного театра, актеры которого были заключенными НориЛАГа. В архивах не сохранился приказ об открытии театра. Считается, что это произошло 6 ноября 1941 года, когда в бараке лагерного поселка впервые поднялся театральный занавес.