В Москве впервые покажут стереоспектакль!

анонс

Прошел первый сбор труппы будущего театра "Современник", состоявшей из выпускников Студии молодых актеров. Как вспоминал Олег Табаков, старые актеры МХАТа называли членов Студии: "Вот они, наши будущие гробокопатели".

В Трудовой книжке Петра Петровича Глебова, заполненной зав.отделом кадров есть запись: "Общий стаж работы по найму до поступления в Театр им. К.С.Станиславского 2 года. Подтверждено документами.

"Я с удовольствием стал учиться актерскому мастерству..."

11 апреля 2006

День рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке

23 апреля день рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке. Именно в этот день в 1964 году выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова.