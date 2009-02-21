"Пластилин" по-норвежски: пресс-конференция

анонс

17 января 2015 Хорошо это или плохо – любить? Театр им.В.Ф.Комиссаржевской 17 сентября открыл 70-й театральный сезон премьерой «Эрос».

20 февраля 2013 «На пороге юности»: афиша фестиваля С 1 по 7 октября 2010 года в Рязани прошел VI Всероссийский фестиваль спектаклей для подростков «На пороге юности».

23 февраля 2013 Режиссерский дебют Маргариты Бычковой «3d» - первая режиссерская работа Маргариты Бычковой. Это история трех женщин из одной семьи: бабушки, матери и дочери.