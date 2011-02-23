Встреча с Виктором Коркией в театре МОСТ

анонс

Бронепоезд 14-69... Без этих четырех цифр, невозможно представить себе историю советского театра.

13 февраля 2012

«Ворожба в двух частях». Премьера

24 и 25 октября 2009 года в Московском театре «Et Cetera» п/р А.Калягина состоится премьера спектакля «Ворожба в двух частях».