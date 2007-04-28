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Наша горбатая «Чайка»

23 февраля
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23 февраля 1922
23 февраля 1922 года в Петрограде в здании бывшего Тенишевского училища спектаклем «Конек-Горбунок» открылся Театр юных зрителей. По замыслу его создателя и руководителя Александра Брянцева, театр «должен объединять художников, умеющих мыслить как педагоги, с педагогами, способными чувствовать как художники». Спектакль стал своеобразной визитной карточкой театра на многие десятилетия, а верный друг Ивана Конек-Горбунок - его эмблемой. В военные годы во время эвакуации в г. Березняки А. Брянцев возрождает свое первое детище. Именно с этого спектакля по его завещанию началась вторая жизнь ТЮЗа в новом здании на Пионерской площади.
В 1963 г. обветшавший спектакль был вновь возобновлен (Ивана играл Николай Иванов, Конька — Ирина Соколова). «Наша горбатая «Чайка» — так называли спектакль в ТЮЗе.
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театры
Санкт-Петербургский ТЮЗ

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