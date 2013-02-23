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21 год из жизни Федора Кузькина

23 февраля
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23 февраля 1989
В 1966 году повесть Бориса Можаева "Живой" напечатал в "Новом мире" Твардовский под заглавием "Из жизни Федора Кузькина". Главного героя Федора Фомича по прозвищу Живой , дерзнувшего уйти из колхоза и жить самостоятельно, по советским меркам можно было считать настоящим бунтовщиком. Повесть вызвала огромный резонанс. Юрий Любимов взялся инсценировать её в своём Театре на Таганке. Спектакль был поставлен в 1968 году, главную роль - Федора Кузькина - играл Валерий Золотухин. Актер ярко показал национальный характер, в котором тип Ивана-дурака сочетался с современным юмором и крестьянским здравым смыслом. Рядом с этим живым героем мертвящий абсурд идеологии разоблачал себя сам.
Однако власть (прежде всего в лице секретаря ЦК КПСС П.Демичева и министра культуры Е.Фурцевой), расценив повесть и спектакль как пасквиль на советский образ жизни, прибегла к запретительным мерам, а Можаева и режиссера Юрия Любимова клеймили за него как антисоветчиков. Спектакль запретили, он лег на полку на двадцать один год.
Премьера "Живого" по повести Бориса Можаева в постановке Юрия Любимова состоялась только 23 февраля 1989 года...
Газета "Известия", 27 февраля 1989 года:
"Спектакль подвижный, легкий, невесомый. А толкует о неподъемном, о проблеме деревни, о горе, о нужде, о нелепостях темноты жизни беспаспортных колхозников, о хамском идиотизме целой иерархии начальников, сидящих на шее народной. Почему же мы тогда, люди добрые, хохочем? Над чем смеемся? Ну, конечно же, над собой и смеемся, как заметил еще Гоголь. А вот почему, это вопрос эстетический... Смеемся, ибо режиссер нафантазировал лихую, великолепную стилистику, очень для театра необычную и изящную - нечто вроде театрального лубка. Но без ярмарки ярких красок - бесцветный такой лубок, глухая деревенская жизнь. Тут ненавидят люто, пьют наповал, бранятся, дерутся, частушки поют наотмашь."

Источник информации - www.taganka.org
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Валерий ЗолотухинЮрий Любимов
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