21 год из жизни Федора Кузькина

анонс

23 февраля 2013 Режиссерский дебют Маргариты Бычковой «3d» - первая режиссерская работа Маргариты Бычковой. Это история трех женщин из одной семьи: бабушки, матери и дочери.

17 декабря 1898 Первое представление «Чайки» в Художественном театре Пьеса «Чайка» поставлена в первый раз 17-го декабря 1898 года.После первого представления пьеса была недели на две снята, потом до конца сезона шла непрерывно полными сборами.

11 февраля 2007 Не бывает моды на доброту.. 1-го июня в театре "Современник" состоялся благотворительный вечер в помощь детям, больным раком крови. Средства, собранные на концерте (как и в прошлом, 2005, году), пойдут на медикаменты и оборудование для региональных больниц.