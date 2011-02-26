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Концерт в честь театра

26 февраля
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26 февраля 2011
Концерт в честь театра
26 февраля, состоялся праздничный концерт-съемка «Параллельные миры», приуроченный ко Дню Рождения Государственного музыкального театра национального искусства под руководством Владимира Назарова.
В праздничном концерте приняли участие: артисты театра, звезды российской и зарубежной эстрады, специальные гости – академический камерный «Вивальди-оркестр», участница российского финала конкурса песни «Евровидение-2010» Полина Кожикова, Mark Masri – певец из Америки с уникальным голосом и другие!

Mark Masri
Свою карьеру Марк Масри начинал с того, что писал музыку для известных исполнителей и кинофильмов. Случайно он познакомился с влиятельным канадским продюсером, записавшим первый диск певца, который произвел настоящий переворот в музыкальной индустрии континента. Тираж диска разошелся многомиллионным тиражом, а газеты и журналы тут же окрестили Масри «душевным тенором, являющимся лучшим голосом своего поколения».
Поет Марк Масри на шести языках: английском, французском, итальянском, испанском, иврите и арабском. В своих интервью он говорит, что «как сын ливанского отца и шотландской матери, он как никто другой иллюстрирует «мультикультуру» на современной сцене».
Впервые – по личному приглашению художественного руководителя Государственного музыкального театра национального искусства Владимира Назарова звезда американо-канадской сцены Марк Масри выступил в России в рамках праздничного концерта «Параллельные миры»!

«Вивальди-оркестр»
Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» был основан в 1989 году известной скрипачкой и педагогом Светланой Безродной. Коллектив уникален: в его составе только представительницы прекрасного пола. Безродная не скрывает, что и состав, и название оркестра были навеяны жизнью и творчеством великого Антонио Вивальди. «Вивальди-оркестр» — своего рода «ремейк» женского оркестра, созданного Вивальди при монастыре Сан Пиета в Венеции в начале XVIII века.
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персоны
Полина КожиковаВладимир Назаров (II)
театры
Музыкальный театр п/р В.Назарова

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