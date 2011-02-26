Концерт в честь театра

26 февраля
, состоялся праздничный концерт-съемка «Параллельные миры»
, приуроченный ко Дню Рождения Государственного музыкального театра национального искусства под руководством Владимира Назарова
.
В праздничном концерте приняли участие: артисты театра, звезды российской и зарубежной эстрады, специальные гости – академический камерный «Вивальди-оркестр»
, участница российского финала конкурса песни «Евровидение-2010» Полина Кожикова
, Mark Masri
– певец из Америки с уникальным голосом и другие!
Mark Masri
Свою карьеру Марк Масри
начинал с того, что писал музыку для известных исполнителей и кинофильмов. Случайно он познакомился с влиятельным канадским продюсером, записавшим первый диск певца, который произвел настоящий переворот в музыкальной индустрии континента. Тираж диска разошелся многомиллионным тиражом, а газеты и журналы тут же окрестили Масри «душевным тенором, являющимся лучшим голосом своего поколения»
.
Поет Марк Масри
на шести языках: английском, французском, итальянском, испанском, иврите и арабском. В своих интервью он говорит, что «как сын ливанского отца и шотландской матери, он как никто другой иллюстрирует «мультикультуру» на современной сцене».
Впервые – по личному приглашению художественного руководителя Государственного музыкального театра национального искусства Владимира Назарова
звезда американо-канадской сцены Марк Масри
выступил в России в рамках праздничного концерта «Параллельные миры»
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«Вивальди-оркестр»
Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр»
был основан в 1989 году известной скрипачкой и педагогом Светланой Безродной
. Коллектив уникален: в его составе только представительницы прекрасного пола. Безродная
не скрывает, что и состав, и название оркестра были навеяны жизнью и творчеством великого Антонио Вивальди
. «Вивальди-оркестр»
— своего рода «ремейк» женского оркестра, созданного Вивальди
при монастыре Сан Пиета в Венеции в начале XVIII века.
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