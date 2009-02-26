Будущее театра - в школе

1 марта заканчивается прием заявок на участие в III Международной летней театральной школе
, которая проводится Союзом театральных деятелей совместно с Министерством культуры РФ.
Приятно отметить, что интерес к Школе
со стороны молодых русскоговорящих актеров с каждым годом растет и это заметно не только по количеству поданных на конкурс заявок, но и по тем странам откуда приходят письма. Изначально проект задумывался и реализовывался в рамках Программы государственной и общественной поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом Президента РФ, поэтому по традиции, как и в прошлые два года, в Школе
примут участие представители всех бывших союзных республик. Однако популярность проекта давно вышла далеко за границы бывшего Советского Союза. Поступили заявки от молодых актеров из Германии, Франции, Италии, Чехии, Финляндии, Венгрии, Сербии, Болгарии, Македонии, Польши, Румынии. В этом году впервые был получен отклик из стран Азии и Ближнего Востока: Ливана, Кореи, Японии... Это еще раз доказывает, что Школа
живет, действует, развивается и растет ее международный статус. Данный факт также подтверждается предложениями, поступающими в адрес оргкомитета Международной летней театральной школы СТД РФ
, о проведении подобного рода театрального образовательного проекта в Болгарии и Израиле.
Многонациональное представительство участников положительно сказывается на их профессиональной подготовке, ведь таким образом происходит обмен опытом разных театральных школ. В образовательной программе, подготовленной для будущих студентов, традиционно запланированы встречи и мастер-классы с мэтрами отечественного театра и известнейшими педагогами высших театральных ВУЗов страны. Также планируются постановки выпускных спектаклей, являющихся своего рода итогом обучения. О высоком уровне «дипломных» спектаклей выпускников школы прошлых лет говорят приглашения принять участие в международных театральных фестивалях. Организаторы стремятся внести каждый год то или иное новшество в образовательный процесс. Так в этом году будет уделено особое внимание подготовке актеров кукольных театров, а одной из выпускных постановок станет кукольный спектакль.
III Международная летняя театральная школа СТД РФ
для молодых профессиональных артистов России, стран ближнего и дальнего зарубежья пройдет с 31 мая по 28 июня 2009 года. Художественный руководитель III Международной летней театральной школы СТД РФ
– Председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист России Александр Калягин
.
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