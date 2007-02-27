Вспоминая о "серебряном веке"...

27 и 28 февраля 2007 года на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга был представлен спектакль-концерт "Маскарад" М.Ю.Лермонтова на музыку А.И.Глазунова. Масштабный театральный проект приурочен к 90-летию легендарного спектакля В.Э.Мейерхольда, премьера которого состоялась в Александринском театре в ночь перед Февральской революцией, 25 февраля 1917 года, в бенефис исполнителя главной роли - артиста Ю.М.Юрьева.



О петербургской культуре начала XX века (акад. Д. С. Лихачев):

"Это был один из самых пышных спектаклей, которые видела театральная сцена —с сильно подчеркнутым роковым и мистическим характером самого маскарада. Великолепный зрительный зал Александринского театра был соединен со сценой переходами и единством архитектурных декораций. "Рампа уничтожена" (В. Мейерхольд). Артисты в сцене бала, заканчивая танец, садились спиной к публике, становясь зрителями. А когда опустился занавес, зрители расходились и разъезжались, слыша с разных концов раздававшиеся выстрелы, предвещавшие конец России и, уж само собой разумеется, ее великолепного "серебряного века". . . "