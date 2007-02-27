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Фотовыставка «Театральный роман»

27 февраля
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27 февраля 2007
С 27 февраля по 11 марта в Москве прошла уникальная фотовыставка «Театральный роман» - фотополотна расскажут театральным зрителям об истинной любви актрис к Театру!
Французская марка премиальной аптечной косметики RoC*, отмечающая в 2007 году 50-летний юбилей, выступила идейным вдохновителем уникального проекта «Театральный роман».
В течение двух месяцев профессиональные фотографы работали с актрисами московских театров, которые заняты в самых ярких постановках театрального сезона осень-зима 2006-2007. Торжественное открытие фотовыставки состоялось 21 февраля. А с 27-го февраля о подлинной любви московских актрис к Театру, об эмоциональной свободе, молодости и красоте, неподвластных времени, можно было узнать, посетив спектакль одного из театров, принявших участие в проекте: Театр им. Вахтангова, Театр на Таганке, Театр им. Пушкина, Театр Сатиры и Театр Модерн. Именно там прошла фотовыставка, где можно было увидеть, каков он – вечно молодой образ театральной актрисы.
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театры
"Модернъ"Московский театр им. ПушкинаТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр на ТаганкеТеатр Сатиры

фотографии >>
Фотовыставка «Театральный роман» фотографии
Фотовыставка «Театральный роман» фотографии
Фотовыставка «Театральный роман» фотографии
Фотовыставка «Театральный роман» фотографии
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