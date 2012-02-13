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Легендарный спектакль Евгения Вахтангова

27 февраля
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27 февраля 1922
В ночь, с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля 1922 года, шла последняя репетиция «Принцессы Турандот». Вахтангов репетировал в меховой шубе, с головой, обернутой мокрым полотенцем, его бил озноб. Он сам устанавливал свет, заставлял актеров долго выстаивать в одной и той же мизансцене. В четыре часа ночи собрал всех и скомандовал «Вся пьеса — от начала и до конца!» Вернувшись под утро домой, лег и больше уже не вставал.
Премьера — 27 февраля 1922 г.
* Турандот - Цецилия Мансурова
* Адельма - Анна Орочко
* Калаф - Юрий Завадский
* Панталоне - Иван Кудрявцев
* Тарталья - Борис Щукин
* Труффальдино -Рубен Симонов
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