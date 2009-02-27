Москву посетит звезда «Notre-Dame de Paris»

анонс

В самое суровое время блокады спектаклем по пьесе К. Симонова «Русские люди» в Ленинграде открылся новый театр – «Городской».

Премьерой пьесы Игоря Луковского «Адмирал Нахимов» закрылся сезон в Московском Камерном театре. Спектакль, поставленный А.Таировым, прошел с большим успехом.

11 февраля 2007

250-летие русского драматического театра

30 августа 2006 года исполняется 250 лет со дня подписания императрицей Елизаветой Высочайшего Указа об учреждении русского государственного общедоступного театра, который положил начало государственной политики России в области театрального искусства.