Москву посетит звезда «Notre-Dame de Paris»

Для поклонников звезды мюзикла «Notre-Dame de Paris»
, канадского певца Гару
, 5 марта станет настоящим подарком – кумир приезжает с концертом в столицу, где выступит с программой «Часть моей души»
в клубе «Б-1 Максимум»
.
Артистизм, потрясающее обаяние и тембр голоса исполнителя покорили не только российских меломанов, но и его коллег по творческому цеху.
Блистательный актер Антон Макарский
, солист русского варианта мюзикла по мотивам романа Виктора Гюго
, несколько лет назад выступал на одной сцене с Гару
с песней «Belle»
и уже тогда заявил, что «восхищается его профессионализмом и неповторимым вокалом»
. «Он профессионал мирового уровня»
, - уверенно говорит Макарский
, вспоминая совместное выступление на «Фабрике звезд»
и сольные концерты Гару
в Москве и Санкт-Петербурге, где российскому актеру также довелось спеть со «звездой двух континентов».
По словам Макарского
, «Гару оказался таким же обаятельным человеком и в жизни, абсолютно не пафосным, как и большинство мировых звезд»
. Кстати, супруга Антона Виктория Морозова
также не устояла перед харизматичным иностранным певцом, дав ему ласковое прозвище «два метра обаяния»
.
Предстоящий концерт Гару
станет событием номер один для российского слушателя. «На его концерт обязательно нужно сходить, чтобы насладиться профессиональным музыкальным коллективом, живым звучанием и получить огромный заряд позитива»
, - считает Антон Макарский
, который и сам собирается прийти в «Б-1»
после собственного концерта в этот вечер.
А между тем организаторы концерта Гару
объявили о том, что VIP-билеты на сидячие места полностью распроданы! В связи с этим по многочисленным просьбам поклонниц в клубе организован дополнительный люкс-партер на 200 мест. Это своеобразный подарок для поклонниц к 8 марта
– у представительниц прекрасного пола, которые по данным продаж предпочитают покупать именно сидячие места, еще есть шанс попасть на концерт своего кумира.
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