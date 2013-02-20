«Закат» Исаака Бабеля в МХАТе 2-ом

В МХАТ-е 2-ом 28 февраля 1928 года состоялась премьера спектакля «Закат» в постановке Бориса Сушкевича, оформление спектакля - Моисей Левин. В роли Менделя Крика - артист Александр Чебан, Беня Крик - Иван Берсенев, Двойра - Серафима Бирман, Маруся - Екатерина Корнакова, Потаповна - Надежда Бромлей.Спектакль был выпущен без запрещенной Реперткомом сцены в синагоге (ядро знаменитого диалога, когда «соседи согласны спать») и ряда важных по смыслу реплик.Из письма Исаака Бабеля писателю Л.В.Никулину:«Московская постановка «Заката» во Втором МХАТе вызвала противоречивые отклики театральной общественности. Мнения разделились. Одни критики хвалили спектакль Б. Сушкевича, другие поругивали. В оценке актерских работ тоже не было единодушия. Пожалуй, лишь о С. Бирман (она играла Двойру) и Е. Корнаковой (Маруся) отзывались восторженно. Рецензент «Огонька» писал о мастерстве Бирман так:«Московский спектакль во Втором МХАТе... Утесову не понравился. Они, говорил он про артистов, не знали Одессы. Там играли хорошие актеры, но они так же мало знали Одессу, как, скажем, Нью-Йорк. Чебан, игравший старшего Менделя, был скорее похож на Егора Булычова. И никакой Мендель в пьесе не борец с мещанством, просто жлоб, самодур».«Закат» имел судьбу, сходную с судьбою двух крупнейших спектаклей, поставленных в ту же пору: со спектаклями «Блокада» Вс.Иванова и «Унтиловск» Л.Леонова в Художественном 1-м. Построенные на великолепной драматургии, вовлекшие в работу крупнейшие актерские дарования, обращенные к живым материям и углублённые в вопросы бытийственные, они удивляли своих создателей тем, что зал не принимал их - не ходили ни на «Блокаду», ни на «Унтиловск», ни на «Закат». Спектакли пришлись на пору некоего духовного отказа, глухоты. «Закат» играли в последний (27-й) раз 4 декабря 1928-го. Он шел меньше года.(И. Соловьева)