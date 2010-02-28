Гастроли Театра L’Atalante (Париж, Франция)- 28 февраля, 1,2,3 марта 2010 г.: Поль Клодель, «Тяжелый хлеб». Перевод Екатерины Богопольской.

Постановка - Агат Алексис и Ален Барсак

Артисты: Агат Алексис, Татьяна Степанченко, Эрве ван дер Мелен, Робер Бувье, Жорж Губер, Грегори Фернандес

Спектакль театра «L’Atalante» открыл для русского зрителя еще одну пьесу Поля Клоделя, признанного литературной критикой «французским Шекспиром». «Тяжелый хлеб» (1914) – вторая часть историко-символисткой трилогии о Куфонтенах («Заложник», 1910, «Унижение Святого Отца», 1916), которая представляет собой, по словам самого Клоделя, «три такта, три эпизода из истории 19 века, череду сцен единого конфликта, который можно было бы назвать «борьбой человека с Богом».

Внешний сюжет клоделевской драмы обладает занимательной интригой. И в этом смысле «Тяжелый хлеб» напоминает виртуозно построенную, «хорошо сделанную пьесу». Но за внешним проступает внутренний, символический сюжет, на котором данная история прочитывается с точки зрения Вселенской драмы, разыгрываемой в присутствии и по замыслу Господа Бога.

«Тяжелый хлеб», или хлеб горести и печали, становится символом богооставленности людей. Но то, что могло стать трагедией, оборачивается карнавалом. Мир, где «балом правят деньги», представлен как игра перевертышей, где все обманчиво, или, как говорит один из героев пьесы, Тюрелюр, «это ложь, то есть это правда».

Первым постановщиком пьесы во Франции в 1949 году был отец Алена Барсака, директор легендарного театра «l’Atelier» Андре Барсак.

В России к «Тяжелому хлебу» впервые обратился в 1922 году Вс. Мейерхольд. Отрывки из этой работы с участием студентов Мастерской В.Мейерхольда были показаны зрителям в феврале 1923 года. Однако спектакль был закрыт, перевод утерян. С этого времени пьеса в России не игралась.