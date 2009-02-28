Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Предательство». Премьера

28 февраля
Все года

Театральная хроника >>
28 февраля 2009
25 февраля в театре им. К.С.Станиславского состоялся предпремьерный показ нового спектакля Владимира Мирзоева «Предательство». В нем занято минимум актеров, но зато каких! Максим Суханов, Андрей Мерзликин и Анна Чурина...
Это не первое обращение Мирзоева к пьесам Гарольда Пинтера. Долгое время на столичных подмостках шла его «Коллекция» с Сергеем Маковецким, Валентином Гафтом и Еленой Шаниной (до нее играла Евгения Симонова). Прошло всего несколько лет после закрытия этого спектакля, и Мирзоев вновь со своим любимым автором.
Ироничная, тонкая, умная пьеса Пинтера написана в лучших традициях английского театра. «Предательство» – о пугающей обыденности человеческого существования. Единственное, что связывает героев - одиночество, абсолютное, отчаянное, монотонное, сводящее с ума, лишающее опоры, заставляющее совершать самые нелепые и алогичные поступки. Их отношения показаны в обратной хронологии: от разрыва до зарождения отношений, где каждый играет свою роль. Кажется, что перед нами – стандартный любовный треугольник: муж, жена и любовник. Так оно и есть, но только, в отличие от банальной мелодрамы, в этом спектакле все предают всех. Делают это спокойно, буднично, без эмоций. Герои в растерянности обмениваются ничего не значащими словами и не слышат друг друга в отчаянной попытке найти понимание…
версия для печати
персоны
Валентин ГафтСергей МаковецкийАндрей МерзликинВладимир МирзоевГарольд ПинтерЕвгения СимоноваМаксим СухановАнна ЧуринаЕлена Шанина
театры
Электротеатр "Станиславский"

фотографии >>
«Предательство». Премьера фотографии
«Предательство». Премьера фотографии
«Предательство». Премьера фотографии
«Предательство». Премьера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

МХАТ им. М.Горького поставил пьесу о "народной", советской интеллигенции
МХАТ им. М.Горького поставил пьесу о "народной", советской интеллигенции
В 1934 году "главный драматург" сталинской эпохи Александр Корейчук создал пьесу "Платон Кречет" о жизни советской интеллигенции 30-х годов. В центре пьесы - образ талантливого хирурга Платона Кречета, человека, смысл жизни которого - служение людям.
Воспитать человека как такового
Воспитать человека как такового
Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ), был основан в 1919 году в Петрограде на базе Государственной еврейской театральной студии при ТЕО -Театральном отделе Наркомпроса.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрейс Жагарс
26 февраля ушёл из жизни актёр Андрейс Жагарс.
Андрей Можейко
23 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Можейко.
Стэнли Донен
23 февраля ушёл из жизни режиссёр Стэнли Донен.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Алексей Смирнов
Дмитрий Фрид
Вилле Хаапасало
Гарик Харламов
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Паоло Боначелли
Чарльз Дёрнинг
Али Лартер
Роберт Шон Леонард
Джон Туртурро
Мимси Фармер
все родившиеся 28 февраля >>

Премьеры ТВ

Бабье лето
25 февраля
ТВЦ
Крепостная
25 февраля
СТБ
Северное сияние. Следы смерти
1 марта
ТВЦ
Вернись в Сорренто
2 марта
ТВЦ
Отель "Купидон"
2 марта
ТРК Украина
Прекращение огня
2 марта
Первый канал
В плену у лжи
3 марта
Россия 1
Мираж
3 марта
ТРК Украина
Стражи Отчизны
3 марта
Пятый канал
Чёрный пёс
3 марта
НТВ
Акушерка. Новая жизнь
4 марта
Россия 1
Чернов
4 марта
НТВ

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен