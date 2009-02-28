«Предательство». Премьера

анонс

28 мая 2007 МХАТ им. М.Горького поставил пьесу о "народной", советской интеллигенции В 1934 году "главный драматург" сталинской эпохи Александр Корейчук создал пьесу "Платон Кречет" о жизни советской интеллигенции 30-х годов. В центре пьесы - образ талантливого хирурга Платона Кречета, человека, смысл жизни которого - служение людям.

3 июня 2007 Воспитать человека как такового Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ), был основан в 1919 году в Петрограде на базе Государственной еврейской театральной студии при ТЕО -Театральном отделе Наркомпроса.