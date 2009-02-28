«Предательство». Премьера

25 февраля в театре им. К.С.Станиславского
состоялся предпремьерный показ нового спектакля Владимира Мирзоева «Предательство»
. В нем занято минимум актеров, но зато каких! Максим Суханов, Андрей Мерзликин и Анна Чурина...
Это не первое обращение Мирзоева к пьесам Гарольда Пинтера. Долгое время на столичных подмостках шла его «Коллекция» с Сергеем Маковецким, Валентином Гафтом и Еленой Шаниной (до нее играла Евгения Симонова). Прошло всего несколько лет после закрытия этого спектакля, и Мирзоев вновь со своим любимым автором.
Ироничная, тонкая, умная пьеса Пинтера написана в лучших традициях английского театра. «Предательство»
– о пугающей обыденности человеческого существования. Единственное, что связывает героев - одиночество, абсолютное, отчаянное, монотонное, сводящее с ума, лишающее опоры, заставляющее совершать самые нелепые и алогичные поступки. Их отношения показаны в обратной хронологии: от разрыва до зарождения отношений, где каждый играет свою роль. Кажется, что перед нами – стандартный любовный треугольник: муж, жена и любовник. Так оно и есть, но только, в отличие от банальной мелодрамы, в этом спектакле все предают всех. Делают это спокойно, буднично, без эмоций. Герои в растерянности обмениваются ничего не значащими словами и не слышат друг друга в отчаянной попытке найти понимание…
обсуждение >>