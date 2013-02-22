29 февраля в Москве силами артистов МХТ открылся первый русский театр-кабаре «Летучая мышь». Он возник из капустников МХТ и первоначально существовал как клуб актеров этого театра. Одним из блистательных ведущих мхатовских капустников был актер Никита Федорович Балиев (Мкртич Асвадурович Балян), постепенно ставший идеологом новой формы театрального искусства - театра миниатюр.

В качестве первого представления театра-кабаре был показан спектакль-пародия на «Синюю птицу», а символом театра стало изображение летучей мыши с расправленными крыльями на занавесе - пародийный намек на Чайку, уже признанный символ Художественного театра.

Члены-учредители «Летучей мыши» — а ими стали все главные актеры Художественного театра: О. Л. Книппер, В. И. Качалов, И. М. Москвин, В. В. Лужский, Г. С. Бурджалов, Н. Ф. Грибунин, Н. Г. Александров и, кроме того, Н. Ф. Балиев и Н. Л. Тарасов — разработали сложнейшую систему баллотировки для «посторонних», которые могли быть включены в члены кружка только единогласным избранием. Тесный круг «художественников» расширяли лишь музыканты, художники, литераторы, люди близкие театру. После первого «исполнительного собрания» — как назывались вечера кабаре — газетная хроника сообщила, что из «посторонних» присутствовали Л. Собинов, В. Петрова-Званцева, режиссер Малого театра Н. Попов и артист Нового театра А. Камионский. Таинственность происходящего в закрытом клубе Художественного театра накаляла любопытство околотеатральной публики. Слухи — один заманчивее другого — дразнили воображение и будоражили «всю Москву». Представления в ночном актерском кабачке ни на что не были похожи.

«Шутки богов» — так назовет свою заметку корреспондент, допущенный через год после открытия в кабаре Художественного театра (Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М.: Молодая гвардия, 2005)