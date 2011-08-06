Премьера «Египетских ночей»

анонс

6 августа 2011 Премьера в Театральном Центре им. Вс.Мейерхольда 9 марта 2008 года состоялась российская премьера спектакля "Зал ожидания" Натальи Шапошниковой и Михаила Горевого.

18 февраля 2013 Премия Благотворительного фонда Олега Табакова В Международный день театра, в 13-й раз прошло награждение ежегодной премией Благотворительного фонда Олега Табакова.

20 февраля 2013 «Курсантский Блюз» на театральной сцене! Компания «YBW group» при поддержке телеканала СТС, выступили продюсерами и постановщиками нашумевшего спектакля «Билокси-Блюз», по пьесе Нила Саймона.