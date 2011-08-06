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Премьера «Египетских ночей»

3 февраля
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3 февраля 1935
В феврале 1935 года состоялась премьера «Египетских ночей» - сценической композиции А. Я. Таирова по В. Шоу, А. С. Пушкину, В. Шекспиру (перевод В.Луговского), постановка А. Я. Таирова, художник В. Ф. Рындин, музыку написал С.Прокофьев. Клеопатра – А.Коонен, Антоний – Г.Петровский, Цезарь – Н.Чаплыгин (Л.Фенин).
Рецензентами сама идея композиции была встречена неоднозначно – в основном обвиняли театр в искажении классики . Таиров, конечно, защищал спектакль в духе времени: «Борьба за любовь и власть — вот тот проблемный узел, вокруг которого разворачивается игра страстей в этой трагедии», — говорил Таиров о третьей части спектакля («Антоний и Клеопатра»).
Из воспоминаний Алисы Коонен: «Замысел спектакля казался грандиозным. Таиров задумал развернуть на сцене большое историческое полотно борьбы Рима и Египта, борьбы, осложненной любовной трагедией римского полководца Антония и египетской царицы Клеопатры. {} Сцены из пьесы Шоу служили как бы прологом к спектаклю. Поэма Пушкина входила в интермедию, связывающую Шоу и Шекспира. {} Александра Яковлевича занимала тема, проходящая у Шекспира как бы на втором плане, - тема Клеопатры-царицы, мечтающей видеть великой и могущественной свою нищую и разоренную страну.{}Пьеса Шоу давала возможность показать образ Клеопатры в развитии.{} Между прощанием Клеопатры с Цезарем и её встречей с Антонием проходит семь лет. {} Показать этот период, которого не касались ни Шекспир, ни Шоу, помог Пушкин. В его «Египетских ночах» с необычайной яркостью создана атмосфера александрийского дворца тех лет. {} Спектакль «Египетские ночи» хорошо был принят публикой. В прессе было много споров. Были и очень хорошие отзывы, были и критики, которые возражали против соединения в одном спектакле Шоу, Пушкина и Шекспира. Большой успех спектакль имел у зарубежных театральных деятелей, приезжавших в Москву. В восторге от «Египетских ночей» был Гордон Крэг, как раз в это время побывавший в Москве».
Оформил спектакль Рындин. Художник объединил 22 эпизода неким абстрактным образом Египта как места действия. В первой картине над сценой нависал огромный сфинкс, в мощи которого терялась не только Клеопатра-подросток, но и могучий Цезарь. Остальные сцены художник объединяет подобием усеченной пирамиды, которая поднималась над плоскостью сцены - и тогда к ней вели ступени широкой лестницы, - то становилась «задником», то опускалась до уровня сцены. По бокам у самых кулис художник установил на подставках огромные вазы, вокруг которых располагались второстепенные персонажи. Детали почти отсутствовали: лежанка и царское кресло - вот и вся мебель. Несмотря на тяжесть декорационной конструкции, сцена оставалась пустой и позволяла, наполняя ее толпой, рисовать широкие мизансцены, или локально выстраивать лирические эпизоды.
Писать музыку к спектаклю «Египетские ночи» Таиров пригласил Сергея Прокофьева. Еще в Париже, во время последних гастролей, они сговорились о совместной работе. К началу репетиций композитор только что вернулся в СССР из длительной эмиграции, и эта работа стала для него первой творческой акцией в стране победившего социализма.

Источники:
Газета «Известия», 8 февраля 1935 года № 34;
А.Г.Коонен, «Страницы жизни», из-во «Искусство», 1975 год
А. Элкана, «Александр. Алиса», студия «Крук-Престиж», 2009 год
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персоны
Алиса КооненГеоргий ПетровскийСергей ПрокофьевВадим РындинАлександр ТаировЛев ФенинНиколай Чаплыгин
театры
Камерный театр под руководством А.Таирова

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Премьера «Египетских ночей» фотографии
Сцена из 3-го акта: в роли Клеопатры - А.Коонен, в роли Антония - Г.Петровский
А. Коонен в роли Клеопатры (пролог и финальная сцена)
Премьера «Египетских ночей» фотографии
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