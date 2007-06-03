Дайте скорее билет этому юному москвичу! Не ворчите — он ведь торопится в свой новый театр

анонс

3 июня 2007

ГОСЕТ на Малой Бронной

В апреле 1920 года Центртеатр принял постановление о переводе Камерного еврейского театра в Москву. В докладной записке Еврейского подотдела Наркомнаца от 31 июля 1920 года говорилось, что Еврейский театр представляет собой "первый серьезный шаг к созданию образцового еврейского театра, близкого народным массам как по языку, так и своей революционной илеей".