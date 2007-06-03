Дайте скорее билет этому юному москвичу! Не ворчите — он ведь торопится в свой новый театр

На один из воскресных спектаклей в 1935 году в Детский театр пр Наталии Сац
приехали руководители партии и правительства. Приехали задолго до начала и уехали, когда выходила последняя группа детей. Шел спектакль для малышей "Негритенок и обезьяна", шел больше чем в восьмисотый раз при переполненном зале. Артисты играли как обычно, даже и не знали, кто их смотрит. А 3 февраля 1936 года было опубликовано решение ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР о создании Центрального детского театра и предоставлении ему помещения бывшего театра МХАТ 2-го на площади Свердлова. В своем решении о создании этого театра СНК СССР и ЦК ВКП (б) подчеркнули, что организация и развитие Центрального детского театра "имеет первостепенное культурное значение". Значение его определяется и его названием. Это должен быть Центральный детский театр.
Самой Наталье Сац, увы, недолго суждено было работать в этом театре. Осенью 1937-го ее арестовали по обвинению в шпионаже и дали 5 лет лагерей. Затем были и Великая Отечественная война, и высылка на Волгострой, и эвакуация в Алма-Ату. В Москву Наталья Ильинична вернулась лишь в 1958 году. И открыла в столице другой детский музыкальный театр, который сегодня так и называется – Театр Сац.
обсуждение >>