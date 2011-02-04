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«Горько!..». Премьера

4 февраля
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4 февраля 2011
В Саратовском театре русской комедии состоялась премьера нового спектакля «Горько!..».
Жанр спектакля определен режиссером-постановщиком Олегом Загуменновым как сценическая фантасмагория. Наверное, только в таком ключе и можно ставить Зощенко и тем паче Бонди. Парад гротесковых фигур – манерных жеманниц и чванливых спесивцев – проходит перед зрителями.
За сюжетную основу спектакля взята коротенькая пьеса давно расхватанного на афоризмы Михаила Зощенко «Свадьба». В сюжетную ткань вплетены герои еще нескольких рассказов «пролетарского писателя с перепуганной душой», как назвал себя сам Зощенко, и Алексея Бонди, автора, незаслуженно незамечаемого современниками и забытого потомками. Но все они – «герои одного романа».
Жанр, в котором работали и Зощенко, и Бонди, невероятно сложен для постановки. Когда зритель молчит на драматическом спектакле – можно гадать: он затаил дыхание или спит, заскучав. Комедия в этом отношении – жанр филигранный, каждая находка – укладывает свое лыко в строку: если зритель смеется, значит, цель достигнута. Но у Зощенко – смех часто сквозь слезы: уж слишком узнаваемы, слишком часто встречаемы.
На премьере зрители хохотали, чутко отзываясь на каждую смешную реплику. А значит – авторов услышали.
Вместо постскриптума
После спектакля одна из зрителей в ожидании, когда немного уменьшится очередь в гардероб, зашла в кафе выпить чая. Увидела, сколько там еще желающих скоротать время, и ахнула: «Здесь, наверное, не меньше чем на полчаса». Буфетчица подняла глаза: «А вас сюда никто и не звал». Единственное утешение – кафе не имеет к театру никакого отношения.
Зощенко сегодня только начинается! Горько, господа!
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персоны
Алексей БондиФрансис ВеберГригорий ГоринМихаил ЗощенкоНадежда Птушкина
театры
Саратовский театр русской комедииСаратовский ТЮЗ

фотографии >>
Сцена из спектакля «Горько!..»
Сцена из спектакля «Горько!..»
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