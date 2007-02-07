Объявлены победители премии театральной критики имени Александра Кугеля

анонс

18 февраля 2013 Фестиваль «Островский в доме Островского» - в Малом театре С 18 по 24 октября в Государственном академическом Малом театре прошел Всероссийский театральный фестиваль «Островский в доме Островского».

13 июня 2011 «Жизнь - удача в лабиринтах». Премьера «Жизнь - удача в лабиринтах» - это «моноспектакль», премьера которого состоялась 18 февраля 2010 года в Московском Международном Доме Музыки.

18 июня 2007 "Практика" удивляет Еще совсем недавно молодежный театр "Практика" удивил зрителей своей премьерой "Пьеса про деньги",но не успели зрители толком переварить поднятую тему, осмыслить все происходящее, понять всю власть денег, как все кругом говорят о новой премьере, которая состоится в марте следующего года.