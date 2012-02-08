«Путешествие квадратика» - на фестивале «Открытая сцена»

Фестиваль «Открытая сцена»
представил спектакль «Путешествие квадратика»
и презентацию выставки театрального костюма.
8 февраля
в выставочном зале на Поварской Дирекции проекта «Открытая сцена»
в рамках V фестиваля «Открытая сцена»
состоялось открытие «Выставки театрального костюма»
музыкальных спектаклей, созданных в разные годы по грантам проекта «Открытая сцена»
. На выставке были представлены работы из гардеробов «Маленького Мирового театра»
, «Тотального театра Вячеслава Колейчука»
, фрагменты экспозиции «Пражской квадриенале-2011»
.
«Маленький Мировой Театр»
просуществовал шесть лет - 2002-2008 гг. За этот сравнительно недолгий период творческой деятельности коллектив театра создал ряд запоминающихся спектаклей, среди которых особенно выделяются «Человек, который принял свою жену за шляпу»
(музыка Майкла Наймана
) и «Кругом возможна опера»
(оперы современных композиторов К. Прасоловой
, П. Аполлонова
, С. Андрусенко
на стихи поэтов-обериутов - Хармса
, Терентьева
и Введенского
).
Cпектакль «Путешествие квадратика» Московского музея современного искусства
и «Тотального театра Вячеслава Колейчука»
соединяет видеопроекцию, электроакустическую музыку, пластику, компьютерную графику, музыкальную и световую партитуры. Постановка является номинантом премии «Золотая маска»
. «Тотальный театр» Вячеслава Колейчука
— один из самых ярких феноменов современной визуально-пластической культуры. Создатели проекта формируют универсальную театральную модель, где технологии растворяются в пластической драматургии, открывают абсолютно новый взгляд на органику уникальной «культуры геометрии»
. По словам режиссера спектакля Анны Колейчук
: «“Путешествие квадратика” – для тех кто еще не забыл, как из маленьких кубиков можно создать целый мир и поверить в него. У нас всего два элемента – черный квадратик и его антитеза белый. С ними мы отправляемся в путешествие по оси времени, когда ничего кроме черного и белого не было, когда и форм не существовало, и тел. А потом все возникло! Как? Как из детского конструктора возникают и дом, и сад, и море...»
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