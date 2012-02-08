«Путешествие квадратика» - на фестивале «Открытая сцена»

анонс

27 и 28 февраля 2007 года на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга был представлен спектакль-концерт "Маскарад" М.Ю.Лермонтова на музыку А.И.Глазунова.

7 января 1938

Ликвидировать театр им. Мейерхольда, как чуждый советскому искусству...

Комитет по делам искусств при СНК СССР после принял постановление о ликвидации Государственного театра имени Вс. Мейерхольда:

"Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР признал, что театр им.