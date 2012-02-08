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«Путешествие квадратика» - на фестивале «Открытая сцена»

8 февраля
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8 февраля 2012
Фестиваль «Открытая сцена» представил спектакль «Путешествие квадратика» и презентацию выставки театрального костюма.
Путешествие квадратика
8 февраля в выставочном зале на Поварской Дирекции проекта «Открытая сцена» в рамках V фестиваля «Открытая сцена» состоялось открытие «Выставки театрального костюма» музыкальных спектаклей, созданных в разные годы по грантам проекта «Открытая сцена». На выставке были представлены работы из гардеробов «Маленького Мирового театра», «Тотального театра Вячеслава Колейчука», фрагменты экспозиции «Пражской квадриенале-2011».
«Маленький Мировой Театр» просуществовал шесть лет - 2002-2008 гг. За этот сравнительно недолгий период творческой деятельности коллектив театра создал ряд запоминающихся спектаклей, среди которых особенно выделяются «Человек, который принял свою жену за шляпу» (музыка Майкла Наймана) и «Кругом возможна опера» (оперы современных композиторов К. Прасоловой, П. Аполлонова, С. Андрусенко на стихи поэтов-обериутов - Хармса, Терентьева и Введенского).
Путешествие квадратика
Cпектакль «Путешествие квадратика» Московского музея современного искусства и «Тотального театра Вячеслава Колейчука» соединяет видеопроекцию, электроакустическую музыку, пластику, компьютерную графику, музыкальную и световую партитуры. Постановка является номинантом премии «Золотая маска». «Тотальный театр» Вячеслава Колейчука — один из самых ярких феноменов современной визуально-пластической культуры. Создатели проекта формируют универсальную театральную модель, где технологии растворяются в пластической драматургии, открывают абсолютно новый взгляд на органику уникальной «культуры геометрии». По словам режиссера спектакля Анны Колейчук: «“Путешествие квадратика” – для тех кто еще не забыл, как из маленьких кубиков можно создать целый мир и поверить в него. У нас всего два элемента – черный квадратик и его антитеза белый. С ними мы отправляемся в путешествие по оси времени, когда ничего кроме черного и белого не было, когда и форм не существовало, и тел. А потом все возникло! Как? Как из детского конструктора возникают и дом, и сад, и море...»

Дирекция проекта «Открытая сцена»
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Стефан АндрусенкоАлександр Введенский

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