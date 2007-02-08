Медалист Евгений Гришковец

анонс

В МХАТе 13 декабря 1973 года состоялась премьера спектакля «Соло для часов с боем».

7 января 1938

Ликвидировать театр им. Мейерхольда, как чуждый советскому искусству...

Комитет по делам искусств при СНК СССР после принял постановление о ликвидации Государственного театра имени Вс. Мейерхольда:

"Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР признал, что театр им.