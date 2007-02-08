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Медалист Евгений Гришковец

8 февраля
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8 февраля 2007
В День Российской Науки, 8 февраля 2007 года, объявлены первые Лауреаты медали "Символ Науки" за 2006 год. Медаль, учрежденная Некоммерческим Партнерством "Мир Науки" в 2006 году, вручается за гармоничное сочетание в научной деятельности, в деятельности по популяризации науки, рациональных, эстетических и этических начал, создание и воплощение идеальных образов ученых, идеальных образов науки. Объявлены Лауреаты в шести Номинациях, вручено 11 Медалей.
В номинации "Символ науки - человек искусства" награда присуждена Гришковцу Евгению Валерьевичу, сценаристу и актеру, - за развитие научного мировоззрения в спектаклях "Планета" и "Одновременно", за символичную популяризацию знаний.
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персоны
Евгений Гришковец

обсуждение >>
№ 8
Наталья (Пущино-академгородок)   8.02.2009 - 15:09
В День Науки награда Гришковцу? СМЕХ....... Интересно,какая научная степень у него? читать далее>>
№ 7
homka (москва)   8.02.2009 - 15:03
Sorry, господа, Гришковец конечно же величина, спору нет, но вот все-таки сегодня дата-то какая? Может я пропустил что? Театральная хроника . Медалист Евгений Гришковец. В День Российской Науки, 8... читать далее>>
№ 6
Я   8.02.2009 - 15:01
Странно, что событие 2007 года появилось в новостях сейчас читать далее>>
kino-teatr.ru:
Статья от 8 февраля 2007 года, раздел "театральная хроника". Будьте внимательны.
№ 5
zimba (сочи)   8.02.2009 - 14:53
я считаю, что Гришковец все же больше человек-искусство чем человек-наука. на самом деле не ясно что Гришковец сделал для науки!? читать далее>>
№ 4
Анна (Москва)   8.02.2009 - 14:47
Целиком и полностью поддерживаю предыдущего оратора! Гришковец полноправный медалист! Его творчество - это прекрасная возможность увлечься чем-то вдохновенным, попустить через свою душу то, что... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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1 комментарий
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