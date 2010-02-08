«Сказание о Сергии Радонежском». Премьера

анонс

22 октября 2006 Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре 17 ноября московский Малый театр представил премьеру спектакля по комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Постановка была посвящена памяти М. Щепкина. Оформление спектакля Е. Лансере было безупречным по стилю экскурсом в прошлое.

19 марта 1932 Создан Театр Морских сил Черного моря Зал рукоплещет постановке "Парижская коммуна", а за кулисами актеров ждёт приказ К. Е. Ворошилова об образовании Театра Черноморского флота.

23 февраля 2013 «Анна» в Центре Мейерхольда «Анна» - спектакль о любви. Любви пронзительной и невероятной. Любви до, во время и после.