«Гвозди» бы делать из этих «детей»!

1 марта в Театральном центре «На Страстном»
в гвоздях дефицита не испытывали: их предлагали гостям в бокалах, их раздавали со сцены, их даже разбивали в вдребезги, — все это только потому, что вчера проходила церемония награждения московской театральной премией Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона»
.
Как и было обещано организаторами, мероприятие прошло в теплой домашней обстановке, причем в буквальном смысле. Ведущие вечера в банных халатах и тапочках уютно разместившись в креслах с шутками и прибаутками представляли лауреатов премии этого года. Несмотря на максимальную раскрепощенность обстановки, царившую как на сцене, так и в зрительном зале, премия эта, вручаемая уже в восьмой раз, крайне уважаема в профессиональной московской театральной среде. Экспертным советом конкурса только в сезон 2008-2009 года было отсмотрено более трехсот театральных постановок. В результате строгого отбора в середине февраля был оглашен список пяти лауреатов премии.
Первыми на церемонии «пригвоздили» спектакль Театра Наций
— «Рассказы Шукшина»
. Потом на сцену поднялись все четыре актрисы и режиссер спектакля «Времена... года...»
вместе с художественным руководителем «Театра музыки и поэзии» Еленой Камбуровой
. Третий «гвоздь»
достался нашумевшему мюзиклу театра «Et cetera»
- «Продюсеры»
. Следующая награда была вручена художественному руководителю балета Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Сергею Филину
, за балет «В лесу»
, поставленный на сцене театра прославленным испанским хореографом Начо Дуато
.
Однако, вручение премии «Гвоздь сезона»
интригует по большому счету не оглашением финалистов (ведь они известны заранее, на церемонии объявляется лишь обладатель «Большого хрустального гвоздя»
), а самой церемонией, которая благодаря ее бессменному уже который год режиссеру Константину Богомолову
, превращается в настоящую театральную «капусту». Ведущие, в лице все того же Богомолова
и артиста Вахтанговского театра Сергея Епишева
, «отжигали» по-полной, «пройдясь» по всем финалистам конкурса: Театру Наций
предложили пополнить репертуар постановкой распутинской «Матеры»
под руководством режиссера Боба Уилсона
, творческую группу спектакля «Времена... года...»
чуть вообще не лишили заслуженной награды, потому как хрупкий приз был неловким движением сброшен со шкафа, но обошлось, и так далее в том же духе, то есть досталось всем без исключения.
В финале церемонии разгоряченная публика шквалом аплодисментов приветствовала обладателя «Большого хрустального гвоздя»
, им стал спектакль Малого театра «Дети солнца»
. На сцену поднялись актеры спектакля: Василий Бочкарев
, Евгения Глушенко
, Людмила Титова
, Людмила Полякова
, Глеб Подгородинский
, Светлана Аманова
. Благодаря организаторов за столь высокую награду, режиссер спектакля Адольф Шапиро
также не преминул выразить свое восхищение актерами «Малого»
и процитировал строчку из известного стихотворения: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей...»
.
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