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«Гвозди» бы делать из этих «детей»!

1 марта
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1 марта 2010
1 марта в Театральном центре «На Страстном» в гвоздях дефицита не испытывали: их предлагали гостям в бокалах, их раздавали со сцены, их даже разбивали в вдребезги, — все это только потому, что вчера проходила церемония награждения московской театральной премией Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона».
Как и было обещано организаторами, мероприятие прошло в теплой домашней обстановке, причем в буквальном смысле. Ведущие вечера в банных халатах и тапочках уютно разместившись в креслах с шутками и прибаутками представляли лауреатов премии этого года. Несмотря на максимальную раскрепощенность обстановки, царившую как на сцене, так и в зрительном зале, премия эта, вручаемая уже в восьмой раз, крайне уважаема в профессиональной московской театральной среде. Экспертным советом конкурса только в сезон 2008-2009 года было отсмотрено более трехсот театральных постановок. В результате строгого отбора в середине февраля был оглашен список пяти лауреатов премии.
Первыми на церемонии «пригвоздили» спектакль Театра Наций«Рассказы Шукшина». Потом на сцену поднялись все четыре актрисы и режиссер спектакля «Времена... года...» вместе с художественным руководителем «Театра музыки и поэзии» Еленой Камбуровой. Третий «гвоздь» достался нашумевшему мюзиклу театра «Et cetera» - «Продюсеры». Следующая награда была вручена художественному руководителю балета Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Сергею Филину, за балет «В лесу», поставленный на сцене театра прославленным испанским хореографом Начо Дуато.
Однако, вручение премии «Гвоздь сезона» интригует по большому счету не оглашением финалистов (ведь они известны заранее, на церемонии объявляется лишь обладатель «Большого хрустального гвоздя»), а самой церемонией, которая благодаря ее бессменному уже который год режиссеру Константину Богомолову, превращается в настоящую театральную «капусту». Ведущие, в лице все того же Богомолова и артиста Вахтанговского театра Сергея Епишева, «отжигали» по-полной, «пройдясь» по всем финалистам конкурса: Театру Наций предложили пополнить репертуар постановкой распутинской «Матеры» под руководством режиссера Боба Уилсона, творческую группу спектакля «Времена... года...» чуть вообще не лишили заслуженной награды, потому как хрупкий приз был неловким движением сброшен со шкафа, но обошлось, и так далее в том же духе, то есть досталось всем без исключения.
В финале церемонии разгоряченная публика шквалом аплодисментов приветствовала обладателя «Большого хрустального гвоздя», им стал спектакль Малого театра «Дети солнца». На сцену поднялись актеры спектакля: Василий Бочкарев, Евгения Глушенко, Людмила Титова, Людмила Полякова, Глеб Подгородинский, Светлана Аманова. Благодаря организаторов за столь высокую награду, режиссер спектакля Адольф Шапиро также не преминул выразить свое восхищение актерами «Малого» и процитировал строчку из известного стихотворения: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей...».
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персоны
Светлана АмановаКонстантин БогомоловВасилий БочкарёвЕвгения ГлушенкоСергей ЕпишевЕлена КамбуроваГлеб ПодгородинскийЛюдмила ПоляковаЛюдмила ТитоваАдольф Шапиро
театры
Малый театрТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр НацийТеатральный Центр «На Страстном»«Et cetera»

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«Гвозди» бы делать из этих «детей»! фотографии
«Гвозди» бы делать из этих «детей»! фотографии
«Гвозди» бы делать из этих «детей»! фотографии
«Гвозди» бы делать из этих «детей»! фотографии
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