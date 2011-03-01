1 марта 2011 года
исполнилось 55 лет
заслуженному артисту России, ведущему мастеру сцены Горину Анатолию Александровичу
.
Анатолий Александрович
родился в Куйбышеве, приехав в Ленинград, поступил в ЛГИТМиК
, на курс профессора Р.Агамирзяна
, после успешного окончания которого был принят в труппу Театра им. В. Комиссаржевской
под руководством его Учителя.
Сыграл около 70 разноплановых ролей. В актерской природе Горина
парадоксальным образом уживаются психологизм и эксцентрика. Отсюда - нескончаемое по своей выразительности чувство юмора и дотошность в разборе роли. Любая, пусть даже крошечная, роль в исполнении Горина
становится сценическим шедевром. Его звездные роли последних лет - трогательный до слез Плюшкин, и чудный маразматик Сысой Пафнутьевич, словно сошедшие с полотна Брейгеля и Босха Калибан в «Буре»
, Придурок, Столпник и Священник в «Дон Жуане»
, интеллигентный тугоухий недотепа Тухля в «Сне в летнюю ночь»
, антрепренер Хохенцойлер в «Ваале»
, наконец, неотразимая и победительная, гомерически смешная мама Чоли в «Мыльных ангелах»
.
«С Толей Гориным мы сдружились еще абитуриентами: оба иногородние, жили в общежитии. Мне он особенно он запомнился на экзамене, где мы 4 часа прохохотали - Толя заполнил собою эстраду! Сколько его знаю, это всегда фонтан юмора, гремучая смесь Гарина с Вициным, потрясающий пародийный дар! Уж не знаю, что мы в результате в сочинениях написали...»
(Слижикова
)
А.Горин
: «Вспоминаю студенчество как самые счастливые годы! И с особой благодарностью, нежностью, трепетом думаю о Рубене Сергеевиче. Ведь я, хоть и мечтал всегда об актерской профессии, но страшно в себе сомневался. Приехал из Жигулевска в простеньком фланелевом костюме, пришел на Моховую, а там вокруг - что за нарядные красавицы, что за шикарные молодцы в модном вельвете! Ну кто ж на таком фоне возьмет меня, такого некрасивого, сутулого... Агамирзян взял! Взял и принял участие в моей профессиональной судьбе, благодаря ему и В.В.Петрову я стал актером. Курс у нас был замечательный: Толя Насибулин, Лера Киселева... Андрей Ургант, Саша Галибин, Валера Дегтярь… Мне из того времени особенно дорог спектакль «Рыжая кобыла с колокольчиком». Была у меня там роль мальчика психически больного, над которым и дети издеваются, да и взрослые обычно только смеются: глупый, неуклюжий. А Рубен Сергеевич так выстроил наш диалог с Б.М.Соколовым, что зал затихал и сочувствовал моему герою, в первом ряду я у зрителей даже слезы видел. Это было счастьем - мне, актеру, преимущественно характерному, - сыграть почти трагическую роль! Он вообще занимал нас в таких разноплановых ролях, что как раз и служит развитию молодого актера. Как все это пригодилось на актерском веку!»
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