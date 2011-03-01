Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гремучая смесь Гарина с Вициным

1 марта
Все года

Театральная хроника >>
1 марта 2011
1 марта 2011 года исполнилось 55 лет заслуженному артисту России, ведущему мастеру сцены Горину Анатолию Александровичу.
Анатолий Горин
Анатолий Александрович родился в Куйбышеве, приехав в Ленинград, поступил в ЛГИТМиК, на курс профессора Р.Агамирзяна, после успешного окончания которого был принят в труппу Театра им. В. Комиссаржевской под руководством его Учителя.
Сыграл около 70 разноплановых ролей. В актерской природе Горина парадоксальным образом уживаются психологизм и эксцентрика. Отсюда - нескончаемое по своей выразительности чувство юмора и дотошность в разборе роли. Любая, пусть даже крошечная, роль в исполнении Горина становится сценическим шедевром. Его звездные роли последних лет - трогательный до слез Плюшкин, и чудный маразматик Сысой Пафнутьевич, словно сошедшие с полотна Брейгеля и Босха Калибан в «Буре», Придурок, Столпник и Священник в «Дон Жуане», интеллигентный тугоухий недотепа Тухля в «Сне в летнюю ночь», антрепренер Хохенцойлер в «Ваале», наконец, неотразимая и победительная, гомерически смешная мама Чоли в «Мыльных ангелах».
«С Толей Гориным мы сдружились еще абитуриентами: оба иногородние, жили в общежитии. Мне он особенно он запомнился на экзамене, где мы 4 часа прохохотали - Толя заполнил собою эстраду! Сколько его знаю, это всегда фонтан юмора, гремучая смесь Гарина с Вициным, потрясающий пародийный дар! Уж не знаю, что мы в результате в сочинениях написали...» (Слижикова)
А.Горин: «Вспоминаю студенчество как самые счастливые годы! И с особой благодарностью, нежностью, трепетом думаю о Рубене Сергеевиче. Ведь я, хоть и мечтал всегда об актерской профессии, но страшно в себе сомневался. Приехал из Жигулевска в простеньком фланелевом костюме, пришел на Моховую, а там вокруг - что за нарядные красавицы, что за шикарные молодцы в модном вельвете! Ну кто ж на таком фоне возьмет меня, такого некрасивого, сутулого... Агамирзян взял! Взял и принял участие в моей профессиональной судьбе, благодаря ему и В.В.Петрову я стал актером. Курс у нас был замечательный: Толя Насибулин, Лера Киселева... Андрей Ургант, Саша Галибин, Валера Дегтярь… Мне из того времени особенно дорог спектакль «Рыжая кобыла с колокольчиком». Была у меня там роль мальчика психически больного, над которым и дети издеваются, да и взрослые обычно только смеются: глупый, неуклюжий. А Рубен Сергеевич так выстроил наш диалог с Б.М.Соколовым, что зал затихал и сочувствовал моему герою, в первом ряду я у зрителей даже слезы видел. Это было счастьем - мне, актеру, преимущественно характерному, - сыграть почти трагическую роль! Он вообще занимал нас в таких разноплановых ролях, что как раз и служит развитию молодого актера. Как все это пригодилось на актерском веку!»

Ссылки по теме:
Юбилей и премьера
«Непокоренный Нуреев» (ко дню рождения Рудольфа Нуреева)
Театр, рожденный в блокаду
версия для печати
персоны
Рубен АгамирзянАлександр ГалибинАнатолий ГоринВалерий ДегтярьВалерия Киселёва (II)Анатолий НасибулинВладимир ПетровСветлана СлижиковаБорис СоколовАндрей Ургант
театры
Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

фотографии >>
Ваал
Дон Жуан
12 месяцев
Сон в летнюю ночь
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Евгений Викторович Леонов (Саратов)   30.05.2014 - 21:16
Уважение!Советская актерская школа!Как вижу его лицо-сразу вспоминаю его матроса из Правды лейтенанта Климова!Который,по словам Каморного,не спит,а согревает телом насос.Здоровья и душевного... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

11 сентября открывает новый сезон НТП!
11 сентября открывает новый сезон НТП!
11 сентября открывает новый сезон Независимый Театральный Проект спектаклем "Боинг-Боинг", в котором блистают Петр Красилов, Елена Морозова и другие. Эта антрепризная компания снискала себе славу, осуществив самые громкие проекты последних лет.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрейс Жагарс
26 февраля ушёл из жизни актёр Андрейс Жагарс.
Андрей Можейко
23 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Можейко.
Стэнли Донен
23 февраля ушёл из жизни режиссёр Стэнли Донен.

День рождения >>

Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Кристина Кузьмина
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Дмитрий Филатов
Мария Фомина
Хавьер Бардем
Роджер Долтри
Клод Жансак
Ромина Монделло
Дэвид Нивен
Рон Ховард
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Премьеры ТВ

Северное сияние. Следы смерти
1 марта
ТВЦ
Вернись в Сорренто
2 марта
ТВЦ
Отель "Купидон"
2 марта
ТРК Украина
Прекращение огня
2 марта
Первый канал
В плену у лжи
3 марта
Россия 1
Мираж
3 марта
ТРК Украина
Стражи Отчизны
3 марта
Пятый канал
Чёрный пёс
3 марта
НТВ
Акушерка. Новая жизнь
4 марта
Россия 1
Чернов
4 марта
НТВ

ревью

«Продкомиссар»
Ролики фильмов
«Продкомиссар»
Комиссар Бодягин, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, узнал о том, что его родной отец ― враг советской власти.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен