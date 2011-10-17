Александринский театр после Февральской революции

Февральская революция 1917 года не явилась неожиданностью для русской интеллигенции. Многие деятели культуры восторженно приняли происходящие в стране перемены и готовы были воодушевленно творить во всех сферах культуры, будь то живопись, музыка, поэзия, театр. И 1-го марта в Александринском театре возобновились спектакли, прерванные беспорядками. Театр по-прежнему оставался в ведении Министерства императорского двора, но наименование "императорский" сменили на "государственный". На программах театра изображение двуглавого орла заменили изображением лиры, в зрительном зале императорские эмблемы закрыли кумачом. Вместо директора Владимира Теляковского комиссаром театра был назначен Николай Львов. По его приказу с 6 марта 1917 года театр стал называться Русской драматической труппой Государственных Петроградских театров.