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"Человек со свободными, как птица, мыслями" на сцене МХТ

10 марта
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10 марта 1909
В России после поражения революции 1905 - 1907 годов, в перевёрнутом мире, парящем на краю катастрофы, творческая интеллигенция искала вечные истины везде: читали Ибсена, Стринберга, слушали Грига. Горький полагал, что скандинавы интереснее и серьезнее всех. Первейшим среди скандинавов был Кнут Гамсун, его называли величайшим художником Европы. В России много переводили Гамсуна, а Московский художественный театр поставил его сильную драму "У врат царства", премьера которого состоялась 10 марта 1909 года. В главной роли - Василий Качалов. В основе драмы -история духовной деградации ученого и философа Ивара Карено, изменившего своим юношеским вольнолюбивым устремлениям и пришедшего к мысли о необходимости истребительной войны, прихода "сильной личности" - "величайшего террориста, квинтэссенции человека, Цезаря". На рубеже веков Ивар Карено разглагольствовал "у врат царства" (имелось ввиду царство демократии), и русские интеллигенты завороженно ему внимали - спектакль шел с неизменным успехом до сезона 19181919 года. Всего пьеса прошла в Художественном театре 99 раз.

В конце февраля 1927 года спектакль был возобновлен (режиссер - Нина Литовцева)и шел в тех же декорациях В.А. Симонова, а в главной роли - Василий Качалов. Вернувшись к любимой им роли Ивара Карено, созданной впервые в 1909, актер пересмотрел пьесу, устранив черты "ницшеанства" и анархического индивидуализма.
Из интервью Александра Володина:
"У врат царства", спектакль по пьесе Гамсуна , по сути своей такой ницшеанский, в какой-то степени профашистский. У нас идеи философа, которого играл Качалов , перевели так, что они получились прокоммунистическими: якобы герой исповедует идеи коммунизма, и за это его забирают. Когда за Качаловым пришли жандармы, он шел, засовывая рукописи за пазуху желтой своей курточки, и почему-то он мне напомнил снегиря или голубя, такой беззащитный, как птица, идет на жертву, на смерть, и это мне помнится до сих пор. И на вечере его не упоминали, забыли Качалова , а он был первым символом интеллигентного, духовного и беспомощного в жизни человека.
Во время войны Гамсун сотрудничал с немецкими оккупантами Норвегии. В 1945 году его арестовали, но решили не судить, учитывая возраст. А вот пьесу "У врат царства" сняли с репертуара - не только в России, но и во многих странах, где она раньше шла с большим успехом.
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персоны
Василий Качалов
театры
МХТ им. А.Чехова

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