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Четыре премьеры Камерного театра

10 марта
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10 марта 1941
«Советское искусство» Воскресенье, 2 марта 1941 года:
Государственный московский Камерный театр даст до конца зимнего сезона четыре премьеры.
10 марта будет показана никогда не шедшая у нас комедия Шеридана «Обманутый обманщик» («Дуэнья»). Музыка английского композитора Томаса Линлея. Русский текст П. Бакулина и Г. Кристи, стихи В. Шершеневича. Постановка В. Королева. Художники - В. Кривошеина и Е. Коваленко, дирижер - заслуженный артист РСФСР A. Метнер.
В середине апреля пойдет пьеса Игоря Луковского «Адмирал Нахимов», коренным образом переработанная автором для Камерного театра. Постановка народного артиста РСФСР A. Таирова, режиссер А. Богатырев, художники - В. Кривошеина и Е. Коваленко, композитор Лев Книппер.
В начале мая театр покажет пьесу современного американского драматурга Клиффорда Одетса «Золотой мальчик» в переводе Риты Райт. Постановка В. Канцеля, режиссер B. Васильев, художники - О. Вишневецкая и Е. Фрадкина, композитор - Л. Половинкин.
Последней постановкой в сезоне будет новая пьеса К. Тренева «Анна Лучинина». Постановка А. Таирова при участии народной артистки РСФСР Алисы Коонен.
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«Мне хотелось показать,— писал Тренев о замысле «Анны Лучининой»,— то великое значение, какое должна иметь подлинная любовь в создании советской семьи в строительстве советского общества, и ту громадную ответственность, какую это чувство налагает на советского человека».
Эти спектакли стали не только последними в сезоне, они стали последними предвоенными спектаклями, показанными на сцене Камерного театра. Летом театр уедет на гастроли, потом будет эвакуация, фронтовые бригады и возвращение в Москву - в октябре 1943 года...
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персоны
Алиса КооненАлександр Таиров
театры
Камерный театр под руководством А.Таирова

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А.Я.Таиров и А.Г.Коонен, март 1950
Программка спектакля по пьесе Шеридана «Обманутый обманщик»
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