Четыре премьеры Камерного театра

анонс

18 февраля 2013 Театральное агентство "Добрый театр" совместно с театральным агентством "Лекур" представили спектакль "Старший сын". Это невероятная история о жизни двух молодых ребят, которые однажды, одной холодной весенней ночью, провожали знакомых барышень домой и, как итог, опоздали на последнюю электричку…

22 февраля 2013 "Реквием". В память о тех, кого убила и убивает война. На сцене и при поддержке МХТ им. А.П. Чехова - Международный благотворительный проект Кирилла Серебренникова «Реквием».

8 октября 2006 Товарищ капитан, вам телефонограмма! В 1955 Армен Борисович Джигарханян поступил в Ереванский театрально-художественный институт (курс А.К.Гулакяна, окончил в 1958) и с первого курса, студентом начал свою сценическую деятельность, участвуя в спектаклях Ереванского русского драматического театра.