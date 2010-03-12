Гастроли спектакля «Мастер и Маргарита» в Санкт – Петербурге

Гастроли спектакля «Мастер и Маргарита» Сергея Алдонина (Московский Драматический Театр им. К.С. Станиславского) в Санкт–Петербурге - 12 и 13 марта на сцене Театра «Балтийский Дом».

-… так кто же ты, наконец?

- Я - часть той силы, что вечно хочет

зла и вечно совершает благо.

Гете. «Фауст»

Этот молодежный проект построен по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма и оригинальный сценарий. Литературный материал, взятый для постановки, уже самим названием привлекает внимание публики – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Первая версия спектакля была создана в РАТИ-ГИТИС, в Мастерской художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР, профессора М.Захарова. Спектакль был показан на различную зрительскую аудиторию: профессиональные актеры, режиссеры, критики, представители СМИ, студенты различных ВУЗов, представители среднего офисного звена (менеджеры, банковские служащие и пр.).

В 1999 году первая, студенческая версия спектакля была успешно показана на гастролях (Тамбов, Киров). Позднее возникли предложения на проведения гастролей в других городах и странах (Санкт-Петербург, Казань, Алматы, Германия, Голландия, Франция и т.д.). Поскольку основные участники спектакля закончили обучение в РАТИ, спектакль не мог сохранять статус студенческого. Решение о новой версии спектакля «Мастер и Маргарита» для показа на профессиональной сцене возникло после получения гранта Института «Открытое общество» (фонд Сороса) на создание профессиональной сценической версии и многочисленных откликов сложившейся за этот период своей зрительской аудитории. Премьера нового варианта спектакля с успехом прошла 1 февраля 2001 года на сцене одного из старейших театров Москвы – драматического театра им.К.С.Станиславского.

Режиссёр-постановщик: Сергей Алдонин

В ролях: Сергей Алдонин, Ильяс Тамеев, Сергей Фролов, Оксана Коростышевская, Филипп Бледный, Михаил Казаков, Анна Димова, Константин Богданов, Владис Гольк, Тимур Орагвелидзе и др.