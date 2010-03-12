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Гастроли спектакля «Мастер и Маргарита» в Санкт – Петербурге

12 марта
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12 марта 2010
Гастроли спектакля «Мастер и Маргарита» Сергея Алдонина (Московский Драматический Театр им. К.С. Станиславского) в Санкт–Петербурге - 12 и 13 марта на сцене Театра «Балтийский Дом».
-… так кто же ты, наконец?
- Я - часть той силы, что вечно хочет
зла и вечно совершает благо.
Гете. «Фауст»
Этот молодежный проект построен по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма и оригинальный сценарий. Литературный материал, взятый для постановки, уже самим названием привлекает внимание публики – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Первая версия спектакля была создана в РАТИ-ГИТИС, в Мастерской художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР, профессора М.Захарова. Спектакль был показан на различную зрительскую аудиторию: профессиональные актеры, режиссеры, критики, представители СМИ, студенты различных ВУЗов, представители среднего офисного звена (менеджеры, банковские служащие и пр.).
В 1999 году первая, студенческая версия спектакля была успешно показана на гастролях (Тамбов, Киров). Позднее возникли предложения на проведения гастролей в других городах и странах (Санкт-Петербург, Казань, Алматы, Германия, Голландия, Франция и т.д.). Поскольку основные участники спектакля закончили обучение в РАТИ, спектакль не мог сохранять статус студенческого. Решение о новой версии спектакля «Мастер и Маргарита» для показа на профессиональной сцене возникло после получения гранта Института «Открытое общество» (фонд Сороса) на создание профессиональной сценической версии и многочисленных откликов сложившейся за этот период своей зрительской аудитории. Премьера нового варианта спектакля с успехом прошла 1 февраля 2001 года на сцене одного из старейших театров Москвы – драматического театра им.К.С.Станиславского.
Режиссёр-постановщик: Сергей Алдонин
В ролях: Сергей Алдонин, Ильяс Тамеев, Сергей Фролов, Оксана Коростышевская, Филипп Бледный, Михаил Казаков, Анна Димова, Константин Богданов, Владис Гольк, Тимур Орагвелидзе и др.
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персоны
Сергей АлдонинФилипп БледныйАнна ДимоваОксана КоростышевскаяИльяс ТамеевСергей Фролов
театры
"Балтийский дом"Электротеатр "Станиславский"

фотографии >>
Гастроли спектакля «Мастер и Маргарита» в Санкт – Петербурге фотографии
Гастроли спектакля «Мастер и Маргарита» в Санкт – Петербурге фотографии
Гастроли спектакля «Мастер и Маргарита» в Санкт – Петербурге фотографии
Гастроли спектакля «Мастер и Маргарита» в Санкт – Петербурге фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Bellx (Москва)   8.03.2010 - 01:09
Лучше этого спектакля может быть только этот спектакль, просмотренный во второй раз! Обожаю его! Он просто великолепен! Замечателен! Неподражаем! читать далее>>
№ 5
Ши Анонимус (СПб)   7.03.2010 - 23:57
невероятный спектакль, с него невозможно уйти, на него невозможно не прийти вновь...хотя некоторым удается. Также отмечу, что Филипп Бледный в роли Бездомного достоен всяческого внимания, отличный ввод!... читать далее>>
№ 4
Алексей (Санкт-Петербург)   7.03.2010 - 23:06
Смотрел спектакль будучи в Москве, с огромным удовольствие схожу в Петербурге. Потрясная динамика, яркое звуковое и световое шоу. читать далее>>
№ 3
Натали (Москва)   7.03.2010 - 23:05
*Мастер и Маргарита* -одна из самых ярких постановок на подмостках московских театров. Режиссер Сергей Алдонин создает на сцене мистическую атмосферу романа, погружая зрителя в эпоху Булгакова. Актеры... читать далее>>
№ 2
Дарья (москва)   7.03.2010 - 23:00
спектакль Сергея Алдонина-невероятно эмоциональная,экспрессивная,яркая и неповторимая вещь! я была несколько раз и хочу сказать,что поражена актерской игрой,постановкой света,эффектов,танцев и всего-всего! спасибо... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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анонс

У Корша каждую неделю была премьера...
У Корша каждую неделю была премьера...
В 1882 году была ликвидирована монополия императорских театров в обеих столицах. Актеры московского Пушкинского театра Модест Писарев и Василий Андреев-Бурлак решили организовать частный театр на товарищеских основах и привлекли к своему начинанию известного театрального деятеля и антрепренера Федора Корша.
1 комментарий
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