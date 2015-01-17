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Премьера «Горе уму» в ГосТИМе.

12 марта
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12 марта 1928
ГосТИМ показал премьеру «Горе уму» 12 марта 1928 года.
Чацкого играл Гарин, Фамусова - Ильинский, Софью - З.Райх, Молчалина - М.Г.Мухин, Загорецкого - В.Ф.Зайчиков, Репетилова - Н.В.Сибиряков. Остальные роли ко дню премьеры были закреплены за следующими актерами: Наталья Дмитриевна – Н.А.Ермолаева, Платон Михайлович – М.А. Чикци, Тугоуховский - М.А.Маслацов, Тугоуховская – Твердынская, графиня-бабушка- Е.Б.Бенгис, графиня-внучка - Субботина, Петрушка - А.К.Глеков.
Премьера ожидалась с нетерпением. После «Доходного места» и «Леса» Островского и гоголевского «Ревизора» еще один шедевр классической русской драматургии на сцене театра, возглавляемого Всеволодом Мейерхольдом. Ей, как всегда, предшествовали многочисленные интервью с постановщиком, редактором музыкального сопровождении композитором Б. В. Асафьевым и художниками В. А. Шостаковым (конструкция) и Н. П. Ульяновым (костюмы). Они состояли из общих фраз и ничего не проясняли. Зато распределение ролей интриговало и настораживало.
Спектакль вызвал обычный шум и столкновение мнений в печати, на диспутах, в коридорах и курилках театра и антрактах. Отзывы отрицательные на этот раз преобладали{}.
Дружное неприятие премьеры 1928 года критикой помимо прочего объяснялось также простым, но роковым для успеха спектакля фактом — он был выпущен сырым и недоработанным{}.
Случилось так, что «конструктивное» (как говорили тогда) оформление спектакля, при влекательное в эскизах и чертежах, произвело на самих создателей спектакля противоположное впечатление, будучи сооружено на сцене. {} В конструкции не было образа фамусовского дома, по своей фактуре она никак не связывалась с эпохой, она была громоздкой и неудобной для мизансцен уже поставленного в условных выгородках спектакля.{} Это было несчастьем премьеры, просчетом режиссуры, и Мейерхольд среди «своих» признал это тотчас же, а впоследствии и прямо говорил об этом публично.{}
«Горе уму» (в первой режиссерской редакции) прошло за два с половиной года более семидесяти раз, что вовсе не мало. Провалившиеся спектакли обычно столько представлений не выдерживают. Потом спектакль сошел со сцены, но не по причине отсутствия интереса к нему у зрителей, а потому, что из ГосТИМа ушел исполнитель роли Чацкого Э. П. Гарин, а также, вероятно, и потому, что в те годы у театра не было своего постоянного помещения, он кочевал по клубам и часто играл на маленьких сценах, где разместить гигантскую конструкцию «Горе уму» было просто невозможно.

Из книги Эраста Гарина «С Мейерхольдом», Издательство «Искусство», 1974 год.
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персоны
Эраст ГаринВсеволод Мейерхольд
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