Первая «Золотая маска»

Театральная премия "Золотая Маска
" была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, оперетта/мюзикл, театр кукол). Дизайн награды принадлежит главному художнику «Ленкома» Олегу Шейнцису — это маска из фарфора, покрытого перегородчатой эмалью.
Первое вручение профессиональной театральной премии "Золотая маска" по итогам сезона (пока еще только московского
)состоялось 13 марта 1995 года. Не было экспертов, фестиваля, а на торжественной церемонии вручения наград сразу называли лауреата.
Лучший спектакль
- "Нумер в гостинице города NN" Валерия Фокина из Центра им. Мейерхольда;
Лучший режиссер
- Петр Фоменко ("Великолепный рогоносец" в "Сатириконе");
Лучшая актриса
— Наталья Тенякова ("Стулья", Школа современной пьесы);
Лучший актер
— Александр Феклистов ("Башмачкин", агентство "Богис");
Премия "За честь и достоинство" - Галина Уланова.
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