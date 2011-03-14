От сердца к сердцу. От гвоздя к гвоздю

Вчера, 14 марта
, в Театральном Центре «На Страстном»
состоялась церемония награждения премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона»
. Прошедшая церемония стала девятой по счету. «Гвоздь сезона»
- премия особая. Во-первых, это награда «профсоюзная», работу театра оценивают коллеги по цеху. Во-вторых, у премии нет номинаций – лучший актер, режиссер, художник. Награду получает спектакль в целом, как совокупный результат работы всего творческого коллектива театра.
Премия оценивает премьерные постановки исключительно столичных театров. Прошедший театральный сезон был плодовит на талантливые и яркие работы московских режиссеров и впервые, за девятилетний период существования «Гвоздя»
, вместо пяти номинантов было выбрано семь спектаклей. Финалистами конкурса стали: «Дворянское гнездо» Марины Брусникиной
(МХТ им. А. П. Чехова
), «Дядя Ваня» Римаса Туминаса
(театр им. Е. Вахтангова
), «Медея» Камы Гинкаса
(МТЮЗ
), «Ничья длится мгновение» Миндаугаса Карбаускиса
(РАМТ
), «Триптих» Петра Фоменко
(Мастерская П. Фоменко
), «Хелло, Долли!» Сергея Голомазова
(Московская оперетта
) и «Wonderland-80» Константина Богомолова
(Театр-студия Олега Табакова
).
Премия «Гвоздь сезона»
изначально задумывалась как сугубо профессиональная, «цеховая», потому и церемония вручения «гвоздей»
всегда отличалась своей непомпезностью. Порой, бессменного в течение последних нескольких лет режиссера церемонии Константина Богомолова
обвиняли, не без оснований, в излишней фривольности и «шутках ниже пояса»
. В этот раз Богомолов
и соведущий церемонии Сергей Епишев
сразу заявили, что отказываются от «немотивированной агрессии и агрессивной немотивированности и будут шутить гораздо выше пояса, где-то в районе сердца»
. Вечер прошел под девизом: «От сердца к сердцу»
. Во время церемонии каждый из объявленных номинантами спектаклей получил награду премии. Только статуэтку, символизирующую «гвоздь сезона»
, в этом году вручали в коробках, дабы, по признаниям ведущих, не оскорбить чинную публику видами фаллических символов. Ведь, напомним, награда премии представляет собой земной шар, пронзенный хрустальным гвоздем.
Едко пройдясь по нравам столичной «театральной богемы» Богомолов
и Епишев
превратили церемонию, по мнению большинства именитых гостей, в настоящий спектакль, достойный самостоятельной жизни. Отточенные до мельчайших деталей диалоги ведущих тут же превратились в анекдоты и разошлись «в народ»
. После церемонии гости с особым смаком повторяли только что услышанные фразы: «Образуй себя сам или за тебя это сделают другие»
, «Когда человек ржет от смеха, он ржет над своей низостью»
, «Неужели истина сделает из человека зверя?»
.
«- Русский мат объявили вне закона, запретили.
- Как так? Предмет, к примеру, есть, а слова нет?
- Такое явление называется симулякром.
- Не хочу ходить с симулякром в штанах.
- А что если старым названиям придумать новые, например, то, что у тебя в штанах, назвать «светом», ведь как хорошо звучит: «иди на свет» или «светлый человек».
- Но мы отклонились от темы, давай вернемся к светлым спектаклям наших лауреатов, «светлым» - в традиционном смысле этого слова».
В финале церемонии разгоряченная публика шквалом аплодисментов приветствовала обладателя «Большого хрустального гвоздя»
, им стал спектакль театра им. Е. Вахтангова «Дядя Ваня»
в постановке Римаса Туминаса
.
«Часто ощущаешь, как будто что-то происходит не с тобой. Вот и сейчас как-будто я это не я. Все как в театре — другая реальность. Единственное, что я четко сейчас ощущаю, что не удастся представить меня в Москве чужаком, я — ваш, а вы — мои. Благодарю», -
признался режиссер.
«РРТ (русский репертуарный театр) — мертв, а мы еще живы!»
- произнесли ведущие. Что ж, заканчивая рассказ о девятой церемонии награждения Московской ежегодной театральной премии СТД РФ «Гвоздь сезона»
, хочется пока еще возразить: «русский театр - жив»
, в самом светлом и при этом традиционном смысле этого слова.
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